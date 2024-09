Il est désormais clair que l’ASSE ne fait pas son meilleur début de saison. Dix-septième de Ligue 1, les Stéphanois reviennent tout juste d’une claque à Nice (8-0). Pendant ce temps, une priorité des dirigeants cet été s’éclate dans son nouveau club.

L’ASSE rate Nanasi de peu

Si le Suédois évolue bien en Ligue 1 cette saison, ce n’est pas dans l’antre de Geoffroy-Guichard que Nanasi fait lever les foules. Pourtant, le milieu de terrain de 22 ans était une des grandes priorités de Kilmer Sport ce été. Un intérêt largement justifiable par ses qualités balles aux pieds. À Malmö, Sebastian Nanasi se distinguait par ses passes, se classant même parmi les meilleurs en Europe la saison dernière (0,58 passe décisive toutes les 90 minutes).

La grande volonté des dirigeants était de faire signer Sebastian Nanasi pour compléter son effectif. En juillet dernier, le Suédois était même intéressé à l’idée de porter la tunique verte, avançait Foot Mercato. Mais c’est à Strasbourg que Nanasi a paraphé son contrat, sans qu’aucune réelle fuite dans les médias n’ait été remarquée. Le milieu offensif s’est engagé en Alsace jusqu’en 2029 contre la somme de 11 millions d’euros. Une véritable déception pour les supporters de l’ASSE.

Des débuts tonitruants en Ligue 1

Depuis, la pépite suédoise marche sur l’eau en Ligue 1. Entré en cours de match face à Rennes (80′, victoire 3-1), Sebastian Nanasi inscrit son premier but après seulement 13 minutes sous ses nouvelles couleurs (3′, défaite 4-3 face à Lyon). Depuis, le milieu n’a jamais cessé de trouver le chemin des filets. Nanasi marque à chaque titularisation (3 titularisations, 3 buts). L’ouverture du score face à Lyon, puis l’unique but du Racing (31′) contre Angers malgré l’égalisation de Dieng (62′). Sebastian Nanasi inscrit même un fantastique but face au LOSC (66′), après avoir remonté tout le terrain. Le Suédois est impliqué sur les trois buts de son équipe malgré le nul.

𝑮𝑶𝑳𝑬𝑨𝑫𝑶𝑹 ! 🇸🇪 Sebastian Nanasi inscrit son premier but en @Ligue1 ce soir 🔥#RCSAOL pic.twitter.com/6pmEEEbBbm — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 30, 2024

« J’aime Sebastian pour son intelligence, son aisance et sa consistance techniques. » Expliquait son entraîneur, Liam Rosenior. « Je trouve que c’est un joueur fantastique. L’enrôler est l’une des grandes choses qu’a réalisées le Racing. » Percutant, juste et décisif, Sebastian Nanasi aurait sans aucun doute fait du bien à l’effectif d’Olivier Dall’Oglio. Son bilan en Ciels et Blancs reste évidemment à relativiser vis-à-vis de l’effectif Strasbourgeois, mais le milieu aurait sans conteste fait du bien à une formation Stéphanois en déroute.

Face à Nice, les Verts ne se sont effectivement pas créés d’occasions franches. Ni même de contre-attaque réellement bien menées. « On a laissé la base du football, donc obligatoirement on se fait punir », affirmait Olivier Dall’Oglio après la déroute de ce vendredi.

Les Stéphanois manquent de tout dans les trentes derniers mètres. Des qualités que, celui qui avait déjà en musique en son nom, aurait pu apporter sous la tunique verte.