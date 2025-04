Chaque semaine, ne manquez pas Sainté Night Club, votre rendez-vous incontournable du lundi soir dédié aux supporters des Verts ! Pendant une heure, nous décryptons l’actualité de l’ASSE. Ce samedi, les Verts affrontaient Strasbourg, à la recherche de leur quatrième victoire sous la direction d’Eirik Horneland. L’émission est accessible gratuitement sur YouTube et Twitch. Que ce soit en direct ou en replay, venez nombreux, et pensez à vous abonner !

Après leur belle victoire dans le Derby, les Verts souhaitaient enchaîner. Ils entament bien la rencontre, manquant de peu l'ouverture du score par Cardona, deux fois servi idéalement par Moueffek (2'). Ce manque de réalisme est immédiatement puni par Strasbourg : Emegha déborde et sert Moreira, qui conclut d'un superbe extérieur (7'). Les Alsaciens insistent et touchent même le poteau sur une frappe de Nanasi (16'). Dominateurs, ils se font pourtant surprendre par Davitashvili, auteur d'une égalisation pleine de sang-froid après un beau travail de Pétrot (19'). Les Verts souffrent ensuite : Larsonneur doit s'interposer devant Emegha (29') et Pétrot sauve un ballon chaud face à Lemaréchal (31'). Strasbourg pousse, mais Emegha manque plusieurs occasions, dont un but refusé pour faute sur Moueffek (40').

Au retour des vestiaires, l'ASSE repart bien : Cardona touche la barre sur corner (47'), puis manque une nouvelle occasion (59'). Finalement, Emegha, intenable, récompense les siens en inscrivant un second but (63'). Les Verts, amorphes, peinent à réagir, malgré quelques tentatives lointaines d'Ekwah et Davitashvili. Strasbourg en profite et scelle la rencontre par Bakwa, suite à une mauvaise sortie de balle stéphanoise (83'). Logiquement battue par une équipe ambitieuse, l'ASSE replonge et rate l'occasion de confirmer son sursaut. Elle devra rebondir samedi prochain face à Monaco pour espérer rester dans la course au maintien.

Programme Sainté Night Club - ASSE

Plateau

Présentation : Kevin

Chroniqueurs : Martin et Pat Guillou

Chat : Gab

DEBRIEF : L'ASSE rate le coche (25’)

- Le match en un mot ?

- Un problème d'efficacité dans les deux surfaces ?

- Dommage de pas avoir su confirmer après le derby

- Cardona s'essouffle ?

- Des Verts à nouveau fragiles ?

- Vos Tops - vos flops

Ligue 1 : L’ASSE dans le sprint final (10’)

6/9 points pour se sauver ?

La 15ᵉ place toujours accessible ?

Prochain RDV : Monaco (15’)

- Geoffroy-Guichard pour faire tomber Monaco en difficulté à l'extérieur

- Quel 11 pour l’ASSE ?

SNC Challenge !

3 questions pour 3 points

Remerciements et mot de la fin