La défaite à Strasbourg a compliqué la mission maintien de l’ASSE. Si les Verts sont désormais certains de ne pas finir derniers, la course aux barrages s’annonce tendue.

Le sprint final est lancé, et l’AS Saint-Étienne n’a plus le droit à l’erreur. Battus ce week-end sur la pelouse du Racing Club de Strasbourg, les Verts ont vu leurs chances de se sauver directement s’effondrer. Selon les derniers calculs réalisés par Fabien Torre, les Stéphanois ne disposent plus que de 12 % de chances d’éviter les barrages. Quant à la possibilité d’y accéder (16e place), elle est désormais estimée à 30 %.

Une 15e place encore accessible pour l'ASSE

À trois journées de la fin, l’espoir reste permis. La 15e place reste dans leurs cordes grâce à un calendrier qui pourrait jouer en leur faveur… à condition de faire le plein de points sur les dernières journées. Dans cette lutte pour le maintien, plusieurs concurrents directs se croisent encore, et chaque résultat pèsera lourd. Le Stade de Reims, que les Verts affronteront lors de l’avant-dernière journée, n’est pas encore officiellement sauvé. Si les Rémois ne prennent pas suffisamment de points face à Nice et que Le Havre ne parvient pas à gagner à Auxerre, la rencontre à Auguste-Delaune pourrait devenir décisive...

Ligue 1 : Les matchs restants club par club

Reims (33 points)

J32 : 🆚 Nice (extérieur) — 4 mai J33 : 🆚 Saint-Étienne (domicile) — 11 mai J34 : 🆚 Lille (extérieur) — 18 mai



Nantes (32 points)

J32 : 🆚 Angers (domicile) — 4 mai J33 : 🆚 Auxerre (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 MHSC (domicile) — 18 mai



Angers (30 points)

J32 : 🆚 Nantes (extérieur) — 4 mai J33 : 🆚 Strasbourg (domicile) — 11 mai J34 : 🆚 Lyon (extérieur) — 18 mai



Le Havre (28 points)

J32 : 🆚 Auxerre (extérieur) — 4 mai J33 : 🆚 Marseille (domicile) — 11 mai J34 : 🆚 Strasbourg (extérieur) — 18 mai



Saint-Étienne (27 points)

J32 : 🆚 Monaco (domicile) — 4 mai J33 : 🆚 Reims (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 Toulouse (domicile) — 18 mai



Montpellier (15 points)

J32 : 🆚 Brest (extérieur) — 4 mai J33 : 🆚 PSG (extérieur) — 11 mai J34 : 🆚 Nantes (domicile) — 18 mai



Les Verts n’ont donc plus leur destin totalement entre leurs mains. Il leur faudra réaliser un exploit, prendre des points contre des adversaires ambitieux comme Monaco et espérer des faux pas de leurs concurrents. Le dernier match, face à Toulouse, pourrait bien être une « finale » dans cette course à la survie.

Une fin de saison à haute tension pour Saint-Etienne

L’objectif est désormais clair : accrocher au minimum la 16ᵉ place pour s’offrir les barrages, voire mieux, décrocher la 15e place synonyme de maintien direct. La fin de saison s’annonce électrique. Entre calculs, espoirs et pression maximale, l’ASSE devra montrer son meilleur visage. Chaque match sera une finale, chaque point. vaudra de l’or.