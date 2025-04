À deux semaines de recevoir l’AS Saint-Étienne pour l’avant-dernière journée de Ligue 1, le Stade de Reims n’a pas franchement rassuré. Les Champenois ont concédé un triste match nul (0-0) sur la pelouse du Montpellier Hérault SC, lanterne rouge déjà officiellement reléguée. Une contre-performance qui a sérieusement agacé leur entraîneur Samba Diawara, lucide et particulièrement critique envers ses joueurs.

Dans une fin de saison où chaque point compte dans la lutte pour le maintien, ce résultat pourrait avoir des conséquences. Et les Verts, eux aussi engagés dans la bataille pour rester dans l’élite, auront sans doute pris bonne note de la fébrilité rémoise avant le match contre le club champenois.

Samba Diawara : « On est venus en touristes »

Pas de langue de bois du côté de Reims. À l’issue d’une rencontre insipide, où Montpellier s’est montré le plus entreprenant (deux tirs cadrés à trois), Samba Diawara n’a pas mâché ses mots : « On a disputé une rencontre amicale face à un adversaire qui connaissait déjà son sort. Quand on se bat pour garder sa place en Ligue 1, on ne peut pas se permettre d’être aussi peu ambitieux, d’être aussi peu agressif, d’avoir aussi peu de maîtrise avec le ballon. »

Si les Rémois restaient sur une série de trois matchs sans défaite, leur prestation à la Mosson a brutalement rappelé les raisons qui les maintiennent dans cette zone dangereuse. « Montpellier a dominé les débats du début à la fin. Montpellier a été plus volontaire et plus déterminé. Quand on regarde le match d’aujourd’hui, on se demande qui est l’équipe reléguée, qui est celle qui se bat pour essayer de maintenir sa place en Ligue 1. »

Reims n'est pas sauvée en Ligue 1

Pour expliquer cette performance indigente, Diawara n’a pas hésité à pointer un excès de confiance : « Je pense qu’on s’est laissé griser par les derniers résultats. Et à partir du moment où on baisse le curseur, on devient une équipe faible. On l’a été pendant très longtemps durant la saison et c’est pour ça qu’on se retrouve à lutter pour notre avenir. » L’entraîneur du Stade de Reims n’a pas cherché d’excuses : « Défensivement, on a été très friables. Offensivement, on n’a rien proposé. S’en tirer avec un match nul 0-0, c’était ce qu’on pouvait espérer de mieux. »

Un constat amer à quelques semaines de la finale de la Coupe de France contre le Paris Saint-Germain, et alors qu’il reste trois journées pour sécuriser le maintien.

Une attitude qui interroge avant la réception de l’ASSE

Samba Diawara ne cache pas son inquiétude pour la suite : « Si on joue de cette façon, en termes de qualité de jeu, si on a cette mentalité, il faudra juste espérer que nos adversaires fassent moins bien que nous et ne nous rattrapent pas. Mais de cette façon-là, on ne peut rien espérer. Et je ne parle même pas de la Coupe de France. En jouant comme aujourd’hui, les joueurs ne seront pas sur le terrain pour la finale. »

Diawara avait prévenu ses joueurs du danger montpelliérain, sans être entendu : « Je m’attendais à une équipe beaucoup plus marquée et beaucoup plus touchée. Mais ils ont joué et ils ont été bons. En tout cas, meilleurs que nous. Ce n’est pas faute d’avoir prévenu les joueurs. On est venus en touristes. [...] Déçu. Parce qu’encore une fois, on a l’impression de faire un pas en avant puis cinq en arrière. »

Une déclaration qui sonne comme un avertissement, alors que le Stade Auguste-Delaune pourrait devenir le théâtre d’un match décisif pour l’ASSE dans la lutte pour la survie. Si les Rémois abordent cette rencontre avec la même suffisance, les Verts pourraient bien en profiter.