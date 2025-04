Comme chaque semaine, le Sainté Night Club est revenu sur la dernière prestation de l'ASSE. Timothée Maymon (L'Équipe) et Antoine Chirat (Onze Mondial) ont largement commenté ce nul frustrant face à Brest (3-3).

Timothée Maymon : "Je vais aussi bien qu'on puisse aller pour un supporter d'une équipe en Ligue 2. Si je choisissais un mot pour définir mon état d'esprit après ASSE - Brest, ce serait "fatalisme". Pourquoi ? Cette fois, j'ai fait le deuil. Je considère que l'ASSE est en Ligue 2 à 90 %. Pour plusieurs raisons.

La première, c'est mathématique. Pour revenir sur le Havre, il faudrait qu'on prenne 4 points pendant que le Havre en prend 0. Certes, le Havre a un calendrier extrêmement difficile. Pour nous, prendre 4 points en 5 matchs, c'est un rythme qu'on a du mal à tenir. Donc ça me paraît délicat. Puis ce n'est pas dit que le Havre en prendra zéro. Ils ont su battre Lille. J'ai décidé, malheureusement, ce week-end, qu'on serait en Ligue 2. Quand j'ai vu Reims gagner ce week-end, je m'étais dit que s'il n'y avait pas trois points, c'était la Ligue 2. Et je pense que ce sera la Ligue 2.

Deuxième point du fatalisme, c'est qu'avec une défense aussi catastrophique, il faut marquer 4 ou 5 buts pour gagner un match, ce n'est absolument pas possible.[...] Je le redis, les philosophies de jeu, c'est pour les équipes qui ont des joueurs de foot. Notre équipe a des joueurs de foot offensivement, elle n'a pas de joueurs de foot défensivement. Dans ce genre de situation, ta seule philosophie, c'est la survie. On ne s'en sortira pas avec ces joueurs. J'adore Horneland. J'adorerais que sa philosophie de jeu nous permette de nous maintenir. J'adorerais qu'il ait les joueurs pour mettre sa philosophie de jeu en place. Je serais le premier à être heureux. Ta défense, elle est cata."

Une ASSE devra s'appuyer sur son attaque de feu

Timothée Maymon : "Vous avez compris mon désarroi. Je ne vois pas de motif d'espoir. Je ne vois pas comment une équipe qui tourne à 0,75 point par match va tout d'un coup prendre 4, 5, 6 points sur les cinq derniers matchs. Si on regarde la faiblesse défensive, nécessairement, c'est l'attaque qui peut te donner envie d'y croire.

Kilmer a totalement sous-estimé la faiblesse défensive de cette équipe, et s'est trompé à bien des égards. Défensivement, c'est une catastrophe. Alors oui, à ce moment-là, le motif d'espoir, c'est d'avoir des mecs devant qui sont capables de tenir le rythme de 3 ou 4 buts par match. Si on met 3 ou 4 buts par match, oui effectivement, on arrivera à prendre 4, 5, 6 points d'ici à la fin de saison. Mais pour moi, le gap est trop important."