Relégation directe dans 70 % des cas, maintien quasi impossible... L’ASSE n’a plus qu’un objectif crédible en cette fin de saison : arracher la 16e place pour espérer se sauver via les barrages.

La claque est statistique, mais sans appel : selon les dernières projections après la 29e journée, l’ASSE a seulement 8 % de chances de se maintenir directement en Ligue 1. Pour espérer finir à la 15e place ou mieux, les Verts devraient atteindre au moins 30 points, soit 6 unités à prendre en cinq journées. Un défi colossal, surtout face à un calendrier qui sent la poudre : Lyon, Strasbourg, Monaco, Reims, Toulouse.

En revanche, la 16e place – synonyme de barrage contre le 3e de Ligue 2 – reste un objectif réaliste, accessible dans 22 % des cas. Le club stéphanois joue donc sa survie sur un mince fil… mais un fil encore existant si l’équipe répond présente.

La 16e place… mais conditionné à un sursaut de l'ASSE

L'actuel 16e, Le Havre, possède 27 points, soit 3 de plus que Saint-Étienne. La différence n’est pas insurmontable, mais l’ASSE devra gratter des points là où peu l’attendent. Strasbourg (6e) et Monaco (2e) notamment seront des défis corsés. En revanche, les confrontations contre Reims (15e) et Toulouse (12e) sont des opportunités à ne pas rater.

Dans le pire des cas, le barrage est une chance de reprendre son destin en main sur une double confrontation, face à une formation de Ligue 2. Un scénario qui rappelle celui vécu par Auxerre ou Toulouse dans un passé proche. Encore faut-il accrocher cette fameuse 16e place…

Montpellier distancé, le duel à distance s’annonce tendu

Avec 92 % de probabilités de relégation directe ou de barrage, Saint-Étienne est l’équipe la plus en danger du bas de tableau. Montpellier, lanterne rouge avec 15 points, semble condamné. Mais pour les Verts, la lutte avec Le Havre, Reims et Angers s’annonce terrible.

Match dans le match avec les Havrais pour la 16e position. L'ASSE connait son adversaire.

Source : Fabien Torre