Nolan Roux et Benjamin Corgnet sont revenus sur la défaite de l'ASSE face à Monaco. Les deux anciens stéphanois étaient présent dans la dernière édition du Sainté Night Club.

Benjamin Corgnet (ex-ASSE) : “Il y a les chiffres pour en témoigner. Quand tu prends 74 buts, tu as plus de deux buts par match d'encaissé. C'est quasiment impossible de se maintenir, à part si tu en marques trois buts à chaque match. Il y a énormément d'erreurs qui sont faites parce que les joueurs, notamment les défenseurs essayent de faire des relances dans l'axe. C'est un truc que je ne comprends pas. À l'époque, ça ne dérangeait personne qu'un défenseur allonge devant… Au contraire. On fait remonter le bloc. Même les attaquants étaient contents parce qu'ils touchaient des ballons et ils couraient un peu. Aujourd’hui, j'ai l'impression qu'il faut que ce soit le gardien et les défenseurs qui fassent le jeu. Et au final, tu te retrouves toujours acculé dans ta moitié de terrain. Quand tu es dans une saison comme ça, quand il y a tout qui est contre toi, il faut arrêter de vouloir jouer, de faire le beau jeu. Il faut serrer ! Sans dire de mettre un bus devant la cage, mais il faut déjà renforcer un peu l'assise défensive et encaisser moins de buts. Le nombre d'erreurs, le nombre de buts que l'équipe s'est prise parce qu'on veut relancer ou aller presser hyper haut. Ce n'est pas possible pour un club qui espère se maintenir. Je trouve que c'est trop.”

Trop de demandes envers les joueurs de l'ASSE ?

Nolan Roux (Ex-ASSE) : “Aujourd'hui, on va demander aux latéraux de faire sept ou huit passes décisives dans la saison. Nous, on ne demandait pas à Bayal Sall de marquer des buts. Ce n'était pas son rôle premier. Lui, il était là pour défendre et relancer à cinq mètres de lui et basta. Là, on demande aux latéraux d'attaquer, de presser. On demande à la sentinelle de faire le jeu. Dans une équipe qui joue son maintien en Ligue 1, il faut déjà des défenseurs qui défendent et des sentinelles qui défendent. Dans notre situation, le beau jeu, on s'en fout.”

Kilmer était prêt

Benjamin Corgnet (ex-ASSE) : “Sur le match de barrage de la saison dernière, j'avais parlé avec Loïc Perrin, et il m'avait dit que quoi qu'il arrive, le club allait être acheté. Kilmer étaient prêts. Que ce soit en Ligue 2 ou en Ligue 1. Ils avaient un plan. La phase de recrutement de cet été a été complexe. Le club ne voulait pas faire n'importe quoi, même si le club montait en Ligue 1. Il aurait fallu être plus actif au mercato hivernal, parce que la situation était déjà compliquée. On avait changé de coach. C'était le moment de vraiment mettre un gros coup de collier et de prendre des joueurs.

Est-ce que des joueurs voulaient venir ? A quel prix ? Quels joueurs tu aurais pu avoir à ce moment-là ? C'est peut-être ça aussi… Il y a plein de questions. Pas un problème pour Kilmer de redescendre ? Moi, ça me paraît quand même compliqué parce que la Ligue 2, quand tu descends, c'est compliqué de remonter. Il y a des clubs qui vont monter de N1, des clubs historiques de Ligue 2. Ça va faire un championnat très compliqué.

Vu la saison et le classement actuel, c'est normal de se dire que c'est un échec. Eux ne le voient peut-être pas comme ça… Mais c'est dommage d'avoir fait autant d'efforts, de monter l'an dernier en Ligue 1, de reconstruire le club avec des nouveaux présidents, … et d’arriver à une relégation. Un nouveau président, c'est ce qu'il fallait vraiment au club. Les dernières années avaient été très compliquées. Je trouve dommage de perdre du temps dans ce projet-là si le club redescend. »

