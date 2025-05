Jean-Michel Larqué, proche de longue date de Roland Romeyer, s’est violemment attaqué à Larry Tanenbaum sur RMC. Le consultant et ancienne gloire de l'ASSE n’épargne pas le nouveau propriétaire de l’AS Saint-Étienne, qu’il associe – à tort – aux dérives des fonds d’investissement.

Larqué charge Tanenbaum et les "vautours" du foot français

Dans un débat sur le plateau de Rothen s’enflamme sur RMC, Jean-Michel Larqué n’a pas mâché ses mots en évoquant les nouveaux investisseurs du football français. En ligne de mire : Larry Tanenbaum, propriétaire de l’ASSE, qu’il a placé dans le même sac que les fonds d’investissement jugés responsables de la chute de clubs historiques comme Sochaux, Bordeaux ou encore Lyon. « Depuis l’arrivée de ces vautours, est-ce que le football français s’est amélioré ? », tonne Larqué. Il regrette la perte d'identité, l’abandon de la formation et surtout l’absence de "sang vert" dans les veines de Tanenbaum :

« Je pense très très fort aux supporters, aux Magic Fans, aux Green Angels, quand ils entendent Larry Tanenbaum qui n'a pas une goutte de sang vert dans les veines, quand il dit qu'une descente en Ligue 2 ce n'est pas grave., quand il dit qu’une descente en Ligue 2, ce n’est pas grave...C’est catastrophique ! »

ASSE : un projet structuré, pas un fonds d’investissement

Contrairement à ce qu’insinue Larqué, Kilmer Sports Ventures, la structure de Larry Tanenbaum, n’est pas un fonds d’investissement, mais une entreprise détenue en propre par le milliardaire canadien. Loin de la logique spéculative de certains groupes, le projet présenté lors du rachat repose sur une vision à long terme, assumée dès le départ. Dans L'Équipe, Tanenbaum l’avait affirmé : « Ce serait un revers, mais cela ne changerait rien à notre projet », en cas de relégation en Ligue 2. Une nuance importante balayée par Larqué.

La confusion avec Bordeaux (dirigé par un fonds et tombé en National 2) ou Lyon (critiqué pour sa gestion par John Textor) dessert toutefois une analyse qui aurait mérité plus de mesure.

Rothen défend les milliardaires

Face à ce tir groupé, Jérôme Rothen a pris la parole pour tempérer le débat. Pour l’ancien joueur du PSG, la présence de milliardaires peut être une chance à condition qu’ils soient bien entourés. « Je suis content de voir des milliardaires arriver à la tête des clubs. Bien-sûr qu'ils ne font pas tous du très bon boulot. Ce n'est pas parce que tu es très riche que tu connais tout l'envers du décor du football. Je vais prendre l'exemple de Saint-Étienne. Ils sont riches, ils ont de l'argent, ils l'ont mal investi ou pas assez, mais parce que je suis désolé, tu dois être encadré, entouré de personnes qui sont déjà dans le club et qui sont passionnées de football parce que la passion ça manque cruellement.», estime-t-il. Concernant l’ASSE, Rothen pointe plutôt un déficit d’encadrement et de transmission, sans remettre en cause les intentions du nouveau propriétaire.

Source : RMC Sport