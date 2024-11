Après avoir remporté leur dernier match contre Fleury la semaine passée sur le score de 3-2, les joueuses de l’ASSE s’apprêtent à disputer leur Derby ! Une rencontre prévue ce samedi à 21h face à l’Olympique Lyonnais.

L'ASSE retrouve-t-elle un nouvel élan ?

Après trois victoires, puis trois défaites, les Stéphanoises ont entamé leur championnat en alternant bons débuts et déceptions rapides. Le match disputé la semaine passée était donc l'occasion de mesurer la trajectoire prise par les Vertes. Tout avait bien commencé pour l’ASSE, qui a ouvert le score et a même pris une avance de trois buts (3-0). Cependant, les visiteuses ont rapidement réagi, marquant deux buts et même un troisième, heureusement annulé pour hors-jeu… Après la rencontre, l’entraîneur stéphanois Laurent Mortel a partagé sa réaction sur le site officiel du club.

"On fait une bonne première période où on marque deux fois. On aurait même pu faire mieux. Notre début de deuxième période a été plus compliqué, même si on a réussi à ajouter un but. En fin de match, on s’est fait un peu peur, et on peut regretter la main non-sifflée sur le deuxième but."

Lyon, une équipe redoutable

L'OL est une équipe d'un tout autre calibre. En tête du championnat, les Rhodaniennes sont également engagées en Ligue des Champions. En France, seul le Paris FC a réussi cette saison à prendre un point face à elles. Une bonne nouvelle pour les Vertes, qui s’étaient imposées contre les Parisiennes il y a un mois ! Néanmoins, le Derby s'annonce très difficile. Lyon reste sur un succès 8-0 contre Guingamp. Elles possèdent la meilleure attaque avec 29 buts marqués et la meilleure défense, avec seulement 2 buts encaissés ! Il faudra être très réalistes quand les occasions se présenteront, tout en maintenant une solide défense côté stéphanois. Rendez-vous à 21h sur Canal+ Foot ou au Stade Gérard Houllier.

Arbitre central : Audrey Gerbel

Audrey Gerbel Arbitre assistant 1 : Siham Boudina

Siham Boudina Arbitre assistant 2 : Clothilde Brassart

Clothilde Brassart Arbitre remplaçante : Cécile Bessière

Cécile Bessière Déléguée principale : Sofia Gomez

Sofia Gomez Délégué adjoint 1 : Yassine Saad

Yassine Saad Délégué accompagnateur : Roger Prat

Roger Prat Observatrice principale : Nelly Viennot

Nelly Viennot Observateur adjoint 1 : Yoann Benoit

Crédit photo : ASSE.fr