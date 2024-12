En difficulté sur le plan défensif depuis le début de la saison, l'ASSE se renforce dès le début de ce mois de décembre. À la veille de la rencontre face à Guingamp, le club a annoncé l'arrivée d'une nouvelle défenseure.

Une saison en dents de scie

Depuis septembre, l'ASSE alterne entre le bon et le moins bon. Bien parties, les Stéphanoises ont ensuite rencontré plus de difficultés à s'imposer lors des dernières rencontres. Les adversaires n'ont pas manqué de les punir, parvenant à prendre le dessus sur les Vertes.

En s'inclinant face à des concurrentes directes au maintien, comme Dijon ou Strasbourg, les Stéphanoises ont relancé une lutte acharnée pour rester en Division 1.

Retrouver une véritable solidité défensive sera indispensable pour faire la différence avec ces équipes. C'est dans ce contexte que le club a annoncé, ce jeudi, la venue de Marion Romanelli, âgée de 28 ans.

Communiqué de l'ASSE

Originaire d'Aix-en-Provence, Marion Romanelli est une véritable enfant de la Provence. Elle débute le football dès l'âge de 5 ans au FC Lambescain, son club local. Jusqu'à ses 14 ans, elle évolue dans sa région avant d'intégrer le Pôle France Espoir de Clairefontaine. Elle quitte alors les Bouches-du-Rhône pour rejoindre le FCF Monteux-Vaucluse en Division 2. À tout juste 15 ans, elle s’impose comme une joueuse clé et connaît ses premières sélections en Équipe de France U17, un maillot qu'elle portera jusqu’à l’équipe Espoir (12 sélections).

En 2014, elle rejoint Albi, pensionnaire de Division 1, où elle dispute la quasi-totalité des matchs dès sa première saison dans l’élite. En 2015, elle signe au Montpellier Hérault SC, où elle restera cinq saisons, participant à plus de 50 rencontres, notamment en Ligue des Champions.

À l’issue de son passage au MHSC, conclu en 2020, Marion Romanelli part en Espagne pour concilier études de kinésithérapie et football. Après avoir évolué à Almería, elle revient en France en 2024, où elle partage ses activités de kinésithérapeute avec l'équipe masculine et de joueuse au sein de l'équipe féminine.

Désormais âgée de 28 ans, Marion Romanelli intègre le groupe forézien de Division 1 Arkema et portera le numéro 29.

Les réactions

Marion Romanelli :

"Je suis très contente de rejoindre l’ASSE, c’est un nouveau défi pour moi. Le club et Laurent Mortel m’ont donné la possibilité de me relancer. Je suis vraiment très heureuse de rejoindre l’équipe. Je n’ai qu’une hâte : rendre la confiance que le club m’a accordée, et ce dès ce week-end, car je me sens prête à évoluer avec le maillot Vert."

Laurent Mortel (entraîneur de l’ASSE féminine)

"Marion est une joueuse avec laquelle j’ai travaillé à Montpellier. Elle a connu la première division, la Ligue des Champions, et a été appelée plusieurs fois en Équipe de France. Elle a malheureusement été victime d’une blessure importante qui l’a poussée à repenser son projet sportif. Professionnellement épanouie, elle souhaite désormais renouer avec le haut niveau. Avec son expérience en première division, c’est un profil mature et expérimenté. Elle jouera un rôle important dans le vestiaire. Nous sommes ravis de l’accueillir."