L’ASSE a remporté son premier match de Ligue 1 cette saison face à Lille 1-0. Les nordistes enchaînent une troisième défaite consécutive toutes compétitions confondues. Dans le vestiaire après le match, Olivier Letang a directement pointé du doigt le comportement de ses joueurs.

Letang félicite l’ASSE

» Ce soir, il y a beaucoup de choses à dire. Pour moi, ce match est une honte, franchement, au vu de ce que nous avons proposé. Je ne vais pas vous parler du point de vue technique, mais plutôt de l’engagement.

Tout d’abord, je tiens à féliciter Saint-Étienne. Eux, ils étaient dans l’engagement, avec leurs qualités, et leur victoire est amplement méritée. Je pense même que nous aurions pu encaisser un second but à un moment donné. Je suis content pour ce club, qui a traversé des moments difficiles. Bravo à eux pour leur prestation.

Quant à nous, on ne peut pas prétendre être une grande équipe en perdant trois matchs d’affilée. Tout le monde était prévenu. Il y a deux ans, nous avons raté l’Europa League pour un point. En mai dernier, c’est la Ligue des Champions qui nous a échappé pour un point. Et aujourd’hui, nous avons encore perdu trois points, des points qu’on ne récupérera jamais.

Je suis le président d’un club dont l’ADN est de gagner, toujours. Est-ce que quelqu’un ici peut me dire que les joueurs ont montré cette volonté sur le terrain ce soir ? Non. Et ça, je ne peux pas l’accepter. Nous allons nous expliquer entre nous, mais des attitudes comme celles-là, je ne peux ni les cautionner ni les banaliser. C’est un comportement inadmissible.

» notre quotidien, c’est le championnat de Ligue 1. «

Ce qui m’intéresse, ce sont les matchs qu’on doit gagner. Si certains pensent déjà à la Ligue des Champions, il faut qu’ils se détrompent, car avant de jouer cette compétition, notre quotidien, c’est le championnat de Ligue 1. Si nous voulons jouer les compétitions européennes, il faut d’abord être performants en championnat. Si nous avons joué la Ligue des Champions l’an dernier, c’est parce que nous avons été performants en championnat.

Or, avec des attitudes comme celles d’aujourd’hui, c’est impossible. L’an dernier, nous avons eu un bilan très moyen à l’extérieur, et cette saison commence de la même façon : trois défaites consécutives. Après le match contre le Sparta, tout le monde dans le vestiaire semblait satisfait. J’ai prévenu tout le monde en leur disant qu’avec ces attitudes, nous n’allons pas gagner beaucoup de matchs. Et en Ligue des Champions, nous allons prendre des corrections chaque week-end.

Ce début de saison est moyen. Tout le monde s’enflamme, mais il est temps de remettre les pieds sur terre. Nous avons joué quatre matchs de championnat et nous n’avons que six points. Je ne sais pas à quelle place nous serons à la fin de cette journée, mais ce qui est certain, c’est qu’il faut vite se réveiller. Ce que nous faisons actuellement est loin d’être suffisant. Il est temps de réagir. «