L’ASSE se montre particulièrement active en cette première partie de mercato. Avec cinq signatures, les Verts figurent parmi les clubs les plus dynamiques de Ligue 1. Pour autant, les dirigeants stéphanois recherchent toujours à se renforcer à la pointe de l’attaque. Myron Boadu est évoqué. Il devrait quitter l’AS Monaco dans les semaines à venir.

L’ASSE sur Myron Boadu

Ce n’est pas un secret, les dirigeants stéphanois recherchent un avant-centre. Selon Jurriann Van Wessem, Journaliste pour le média monégasque News.mc, l’ASSE se serait positionné sur Myron Boadu (23 ans) : « Le promu, St-Etienne a fait une demande à Monaco pour Myron Boadu. Monaco a joué sans véritable attaquant contre Sturm Graz le week-end dernier. Même dans cette situation, Boadu n’a pas été titularisé. »

Promovendus St. Etienne heeft zich bij Monaco gemeld voor Myron Boadu. Best pijnlijk dat Monaco afgelopen weekend zonder echte spits speelde tegen Sturm Graz. Zelfs dan heeft Boadu geen basisplaats. — Jurriaan van Wessem (@JurrVanWessem) July 22, 2024

Un risque à prendre pour l’ASSE ?

Myron Boadu est un avant-centre hollandais né à Amsterdam en 2001. Annoncé comme un phénomène, il explose sous les couleurs de l’AZ Alkmaar. Il inscrit respectivement 14 puis 15 buts, deux saisons de suite alors qu’il est tout juste majeur. Boadu brille avec la sélection des espoirs néerlandais. De quoi laisser présager un grand avenir. Monaco n’hésite pas à poser 17 millions d’euros pour le rapatrier en principauté en aout 2021. Il ne s’imposera jamais réellement à l’ASM.

Effet Domino

Le néerlandais reste sous contrat avec l’ASM jusqu’en juin 2026. Pour autant, les dirigeants ne semblent plus compter sur lui. Sa cote ne cesse de chuter et le joueur doit retrouver plaisir et performance. Son avenir semble s’inscrire loin du Rocher. D’autant plus que l’AS Monaco vient d’enregistrer la signature du jeune George Ilenikhena. L’ASM a misé 17 millions d’euros sur ce jeune franco-nigérian de 17 ans qui débarque en provenance d’Antwerp. Avec ce renfort, Adölf Hutter compte quatre avant-centre : Breel Embolo, Folarin Balogun, Geroge Ilenikhena et Myron Boadu. Après le départ de Wissam Ben Yedder, en fin de contrat, les dirigeants monégasque recherchent une solution de recours pour le buteur néerlandais qui apparait loin dans la hiérarchie des avants-centre.

Une opportunité que pourrait saisir l’ASSE ? Rien d’acté en ce sens pour l’heure. Mais la porte est ouverte pour Myron Boadu.

23 ans

Néerlandais

Avant-Centre

1.81 m

Droitier

Sous contrat jusqu’en 2026

Estimé à 5 M€

52 matchs en Ligue 1

8 buts en Ligue 1