De retour à l’entraînement depuis mercredi dernier, l’équipe féminine de l’ASSE poursuit sa préparation. Les choses s’accélèrent désormais à quelques jours du départ en stage du côté du Chambon-Sur-Lignon. L’intégration des nouvelles recrues se poursuit.

Dans la continuité de la saison passée ?

La saison dernière, les joueuses de l’ASSE nous ont fait rêver. L’objectif initial était le maintien. Mais, la seconde partie de saison de très haut niveau a permis d’atteindre très rapidement cet objectif. Le rêve de disputer la phase finale du championnat était même permis jusqu’au toutes dernières journées. Finalement, les Vertes terminent à la 7 ème place. Mais une position qui apporte beaucoup d’espoirs pour la suite !

La vente du club a aussi été un tournant. Très rapidement, la société Kilmer Sports a annoncé ses ambitions. » Kilmer Sports souhaite développer l’ASSE avec un projet de long terme basé sur ses valeurs et son héritage, et se concentrer sur la croissance future du club, y compris dans les équipes premières, masculine et féminine, et dans le centre de formation. «

Depuis, le mercato s’est accéléré avec de nombreux départs libres. Mais, l’ASSE se renforce aussi ! On a notamment vu les prolongations du coach Laurent Mortel, de Chloé Tapia ou encore Amandine Pierre-Louis. D’autres recrues défensives et offensives sont aussi arrivées. Un mix entre jeunesse et expérience.

Une préparation très importante pour l’ASSE

Depuis une semaine, les Vertes ont repris de façon très sérieuse. Les joueuses de l’ASSE enchaînent avec une voir deux séances par jours. L’occasion de mettre de nombreux ateliers en place permettant la cohésion et l’intégration des recrues. Sur les photos des séances d’netâinements postés par l’ASSE, on voit les Vertes faire des ateliers avec ballon. Mais aussi toute sorte d’autres activités.

Le test VMA a aussi été effectué et remporté par la nouvelle recrue Marine Perea. Ce mercredi, le club a fait le choix de proposer une course d’orientation. À ce petit jeu là, c’est l’équipe jaune composée de Morgane Belkhiter, Cindy Caputo, Marine Perea et Amandine Pierre-Louis qui l’emporte !

Le championnat ne reprendra que le 21 septembre. Les Vertes partiront en stage au Chambon-sur-Lignon du 03 au 07 août.