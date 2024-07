Viser dans le mille, c’est aussi ce que tente de réaliser Laurent Boissier afin de donner une allure compétitive au promu. Mais avec la baisse des droits télé, le budget du club de l’Anjou, évalué à 25 millions d’euros, sera sans doute le plus petit de l’élite. « Les entrées sont plus difficiles à faire, relève le coordinateur sportif. Le propriétaire (Saïd Chabane) nous a présenté la situation, on sait ce qu’on peut faire ou pas. Soit on ne l’accepte pas et on s’en va. Soit on l’accepte et on se bat. Nous, on se bat. »

Des joueurs convoités ou sur le départ ?

Mais parce qu’un mercato n’est pas seulement une affaire d’arrivées, mais également de départs, plusieurs dossiers agitent le club. A commencer par le cas Adrien Hunou, écarté du groupe et qui n’a pas pris part au stage de pré-saison. En fin de contrat en juin 2025, l’ancien attaquant rennais est invité à trouver un autre projet.

C’est tout le contrait pour Himad Abdelli, milieu de terrain algérien convoité par plusieurs clubs… dont l’ASSE. Sauf que le club Angevin compte sur lui, et a répété à plusieurs reprises que le joueur n’était pas à vendre. Dans un entretien accordé à Sud-Ouest, Saïd Chabane a déclaré : « Il a encore deux ans de contrat chez nous. Ce ne sera pas lui qui sera concerné par un départ. Himad ne partira pas ». Une position claire et qui semble définitive sur le papier. Reste à savoir si des offres plus alléchantes arriverons sur la table des dirigeants angevins, qui seront à même de pouvoir faire infléchir leur position.