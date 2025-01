Zaydou Youssouf va quitter son club, Famalicao, pour s'engager avec Al Fateh. Un départ surprenant pour l'ancien milieu de terrain de l'ASSE.

Arrivé à l’ASSE à l’été 2019 en provenance des Girondins de Bordeaux, Zaydou Youssouf incarnait une belle promesse au sein du milieu de terrain stéphanois. Associé à Yann M’Vila lors de ses débuts, il avait rapidement séduit par sa technique et son aisance balle au pied. Malheureusement, une grave blessure au genou a freiné son ascension, et le milieu de terrain n’a jamais réellement retrouvé son meilleur niveau sous le maillot vert.

Youssouf, talent et déception à l'ASSE

Alternant le bon et le moins bon, Youssouf n’a pas réussi à pleinement s’imposer dans le Forez. Son passage à Saint-Étienne s’est achevé lors de la relégation en Ligue 2 en 2022, avec un sentiment d’inachevé. L’ASSE l’avait alors vendu au club portugais de Famalicão pour une somme avoisinant le million d’euros, un transfert dont Bordeaux avait récupéré 40 % en raison d’un accord signé lors de son départ des Girondins.

Au Portugal, Youssouf a su relancer sa carrière, devenant un élément clé de son équipe. Sa technique et son impact dans l’entrejeu lui ont permis de se distinguer, au point d’être régulièrement cité parmi les milieux de terrain les plus séduisants du championnat. On pouvait alors s’attendre à le voir rejoindre une formation plus huppée en Europe.

Direction l'Arabie Saoudite

Finalement, c’est en Arabie Saoudite que l’ex-stéphanois va poursuivre sa carrière. Selon les informations de Fabrice Hawkins (RMC), Zaydou Youssouf s’engage avec Al Fateh pour trois ans et demi. Son transfert est estimé à 6 millions d’euros, preuve de la belle cote qu’il a su retrouver grâce à ses performances avec Famalicão.

Du côté de l'ASSE, on avait régulièrement inclut des clauses comportant un pourcentage à la revente lors de l'été 2022. L'objectif était de réduire la masse salariale en trouvant des portes de sorties pour plusieurs joueurs. À l'instar d'un Lucas Gourna, Zaydou Youssouf pourrait rapporter un chèque à l'ASSE.

Avec l’ASSE, Youssouf aura disputé 89 matchs toutes compétitions confondues, dont 54 en tant que titulaire. Il aura inscrit trois buts et délivré une passe décisive. Un bilan contrasté, marqué par un certain potentiel jamais pleinement exploité sous le maillot vert. Désormais, c’est dans le Golfe que le "Z" va tenter d’écrire une nouvelle page de sa carrière.