L'AS Saint-Étienne (ASSE) se rend dans le Nord pour affronter le LOSC Lille dans le cadre de la 20ᵉ journée de Ligue 1. À quelques heures du coup d’envoi prévu ce samedi 1er février 2025 à 21h05, faisons le point sur les forces en présence et la dynamique actuelle des deux équipes, ainsi que les déclarations de l’entraîneur stéphanois, Eirik Horneland.

Enjeux de la rencontre

Ce match revêt une importance capitale pour les deux équipes. Lille, actuellement 5ᵉ au classement avec 32 points, cherche à consolider sa place dans la course aux places européennes. De son côté, Saint-Étienne, 15ᵉ avec 18 points, espère s’éloigner de la zone de relégation en engrangeant des points précieux.

Les absences et retours côté ASSE

L'ASSE devra composer sans plusieurs joueurs clés. Ibrahim Sissoko, suspendu pour un match supplémentaire, sera un grand absent du secteur offensif. À cela s’ajoutent Ben Old, encore en convalescence après une blessure au genou. Mais aussi Aimen Moueffek, qui n’est pas encore totalement remis physiquement.

Toutefois, Eirik Horneland pourra compter sur le retour de plusieurs cadres. Benjamin Bouchouari et Louis Mouton, de retour après avoir purgé leur suspension, offriront des solutions supplémentaires dans l’entre jeu. Autre renfort de taille : Irvin Cardona, prêté pour six mois, rejoint de nouveau l’équipe et pourrait s’avérer décisif dans l’animation offensive. Si ses performances sont à la hauteur, une prolongation de son prêt pourrait être envisagée à la fin de la saison.

Les absences côté lillois

Du côté du LOSC, quelques absences sont également à signaler. Le capitaine Benjamin André est suspendu, tandis que l’ailier Edon Zhegrova et le latéral Ismaily manqueront à l’appel en raison de blessures. Ces indisponibilités s’expliquent par le rythme soutenu auquel les Lillois sont soumis, notamment après leur dernier match de Ligue des Champions contre Feyenoord disputé cette semaine.

Les déclarations d’Eirik Horneland (ASSE)

À l’approche de ce choc face au LOSC, l’entraîneur stéphanois s’est exprimé en conférence de presse : "Anthony Briançon est incertain. Augustine Boakye a été malade, mais s’est entraîné ce jeudi, tandis que Louis Mouton est malade aujourd’hui. La grippe est très présente en France et nous n’y échappons pas. De son côté, Yvann Maçon a fait son retour avec nous sans restrictions !"