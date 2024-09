Comme chaque semaine, votre rendez-vous hebdomadaire, le Sainté Night Club, était en live ce lundi soir. Notre invité, Bernard Lions (L’Equipe) a livré son analyse sur le début de saison de l’ASSE. Il s’est exprimé sur la situation de Mathis Amougou. Une des rares satisfactions stéphanoises, particulièrement sollicité cet été.

Bernard Lions : « Mathis Amourou, ça fait deux ans que je le suis, et c’est un joueur que j’adore. Il me fait penser, dans sa qualité de passe, à Yann M’Vila quand il avait 20 ans. Il a cette capacité à jouer vers l’avant, à se projeter. Alors, il a du déchet, il fait des erreurs, etc. Mais c’est normal, c’est un gamin. Mais oui, il a une vraie qualité. Une vraie qualité de pied, une vraie qualité de passe, une qualité à se projeter vers l’avant. Il est assez mature aussi dans son jeu. Et oui, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas vu au milieu de terrain ce niveau à Saint-Etienne.

Je le trouve même supérieur à Gourna au même âge. Il est plus puissant. Après si tu pars avec Amougou et Moueffek au meilleur de leurs formes. C’est un faible VT1, 100 % Made in Sainté qui est très intéressant. Encore une fois, il ne faut pas tout jeter et tout brûler. Ni trop s’enflammer après trois matchs. Il faut attendre. Mais c’est exact qu’Amougou, que ce soit avec les équipes de France et avec Sainté depuis le début de saison, il montre de belles choses.

Amougou, priorité de Xavi Alonso

Bernard Lions : « Je sais que Xavi Alonso avait fait de Mathis Amougou l’une de ses trois priorités pour le recrutement estival de Leverkusen. Xavi Alonso était un très grand joueur. C’est un grand entraîneur aujourd’hui. C’est quand même le champion d’Allemagne. Ce qu’a fait Leverkusen l’année dernière, c’est absolument incroyable. Ils étaient prêts à investir 14 millions d’euros. C’est un fait. Mais l’ASSE n’a jamais ouvert la porte. Jamais. Ils ont changé leur regard sur Amougou. Les dirigeants de l’ASSE étaient partis dans l’idée de le prolonger et de le prêter.

Olivier Dall’Oglio voulait absolument le garder et l’intégrer. Pour la petite histoire, il ne l’a pas fait sur la deuxième partie de saison. Pour une raison toute simple, c’est qu’il y avait trop de milieux. Si tu t’intégrais un jeune comme Amougou dans un milieu déjà très fourni, tu risquais de casser la dynamique de groupe, de te mettre des Bouchouari, Monconduit, ou Fomba, à dos. Il l’avait condamné pour cette saison. »

L’ASSE voulait vendre sa pépite

Bernard Lions : « Les anciens dirigeants voulaient refaire exactement le même coup qu’ils avaient fait avec Lucas Gourna. Ils avaient mandaté des agents pour le vendre en Bundesliga, en Allemagne. Ils espéraient récupérer 10-15 millions d’euros, comme avec Gourna à Salzbourg. De quoi éviter de vendre le club. Une fois de plus, on aurait vendu les joyaux de la couronne pour garder le trône. Mais ils ont oublié un truc. Souvenez-vous à l’époque, Lucas Gourna était international espoir. Il avait fait une saison complète en Ligue 1.

Pour en finir avec cette histoire du Bayer Leverkusen, les nouveaux dirigeants sont arrivés, étant là pour investir, et non en quête de liquidités. Je rappelle quand même qu’on a fait un marché d’hiver et un mercato d’été avec zéro rentrée. Ce qui est tout de même assez rare. Kilmer n’avait pas besoin d’argent. Donc encore moins de vendre Amougou.

Il faudrait avoir du caca dans les yeux pour ne pas tout faire pour prolonger Amougou. Il est sous contrat jusqu’en 2026. Bien sûr qu’il faut le prolonger, mais là je vous parle du mois de mai. Aujourd’hui ce n’est plus la même chose de le prolonger. C’est un joueur qui joue en Ligue 1 maintenant. Il est dans un club extrêmement médiatique comme l’ASSE. Il va être vu, revu, archi-vu. Et que si tu le prolonges, cela ne sera pas aux mêmes sommes. Mais ça je pense que c’est quelque chose qu’ont intégré les nouveaux dirigeants. »

