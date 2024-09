beIN Sports a remporté, contre 100 millions d’euros, le droit de diffuser une rencontre de Ligue 1 par journée de championnat. Une offre qui est venue mettre du beurre dans des épinards peu appétissants, ceux de DAZN. Mais ce n’est pas tout, la chaîne du Qatar avait négocié autre chose…

Le journal Ouest France l’annonçait hier, un « deal sponsoring » a été officialisé, le 31 juillet dernier, lors d’un conseil d’administration de la LFP. Alors que DAZN et beIN Sports ont acheté les droits de diffusion de la Ligue 1, le dernier nommé avait annoncé qu’une partie de son offre serait liée à du sponsoring. Le 31 juillet dernier, la LFP a réuni son Conseil d’administration. Lors de ce CA, il a été discuté et validé l’attribution des droits de diffusion du « package B » de Ligue 1 à beIN Sports pour un montant de 78,5 millions d’euros par saison, incluant la diffusion d’un match par journée. Un accord de sponsoring avec « Qatar Tourism », valorisé à 20 millions d’euros, a également été acté, avec des obligations de promotion pour les clubs. Cet accord est distinct du partage des droits TV. Cela étant, des négociations restent en cours pour les droits internationaux.

Le Qatar toujours plus affiché en Ligue 1

Ainsi, la LFP va annoncer aux clubs qu’ils vont devoir faire la promotion du Qatar, ou, à défaut pour ceux qui refuseraient, celle de beIN Sports. Le Qatar pose ainsi sa patte sur la L1 et entend bien rentabiliser son investissement après s’être fait désirer dans le dossier des droits TV.

Dans le cadre de l’accord entre la LFP et beIN Sports, une somme de 20 millions d’euros par saison issue du sponsoring avec « Qatar Tourism » sera répartie entre les clubs de Ligue 1 et Ligue 2. Chaque club de Ligue 1 recevra environ 730 000 euros, tandis que ceux de Ligue 2 toucheront environ 170 000 euros. Une partie des fonds sera attribuée à la FFF, à CVC Capital Partners, et à l’UNFP, avec des frais d’activation à déduire avant la distribution finale.

Les clubs de Ligue 1 n’auront pas le choix !

Pour un peu moins d’un million d’euros, l’ASSE va donc faire la promotion d’un pays qui fut au coeur d’une polémique il y a deux ans au moment de la coupe du monde de football. Peu écologique, cette compétition avait été montrée du doigt. Alors que le club stéphanois s’efforce d’être un bon élève dans la protection de l’environnement, il est vrai que la promotion de Qatar Tourism est quelque peu gênante… La LFP ne laisse pas vraiment le choix au club stéphanois qui pourra, à défaut de « Qatar Tourism », promouvoir le Qatar autrement, en faisant la promotion de beIN Sports ou de toute autre marque détenue par ce pays.