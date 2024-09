Lucas Stassin a rejoint l’ASSE dans les derniers instants du mercato. L’international espoir belge se livrait il y a plusieurs mois au micro de l’émission Noyau Dur. L’occasion de mieux connaître le nouveau buteur des Verts. Extraits.

Lucas Stassin (nouvel attaquant de l’ASSE) : « C’est un rêve de gosse de devenir pro. Quand on est petit, on rêve tous de jouer à la télé, dans des stades. J’ai un peu goûté à ça avec l’équipe première d’Anderlecht. Mais faire une année complète, c’est franchement cool. La saison est compliquée (qui a terminé 16ᵉ de Pro League). Je vais prendre beaucoup d’expériences cette année, notamment avec les moments difficiles qu’on traverse. Ça va me permettre d’avancer dans ma carrière. »

Lorsqu’on lui souligne que son atout principal est sa mentalité. « C’est ça, je voulais surtout être comme un joueur de l’équipe première. Le fait d’arriver à Westerlo et d’être vraiment dans le groupe, savoir que je vais m’entraîner pour jouer le week-end, ça m’a mis un peu la dalle. J’avais faim de marquer. Savoir que je suis recruté comme un joueur de l’équipe première, c’était pour moi une nouvelle aventure. »

Lucas n’a plus peur

Lucas Stassin (nouvel attaquant de l’ASSE) : « La pression ? J’essaye de ne pas trop y penser. Les premières fois où je jouais dans des stades, même s’il n’y avait pas beaucoup de personnes, le fait de savoir que je joue dans des grands stades, je me mettais cette pression. Du coup, je ne me concentrais vraiment pas sur le match et je ratais des contrôle. J’ai su vite apprendre à mettre tout ça de côté et à me concentrer sur le match. »

Que faut-il attendre de Lucas Stassin ?

Lucas Stassin (nouvel attaquant de l’ASSE) : « Quel style de joueur ? Je dirais Karim Benzema mais ça dépend des matchs. Il y a des matchs où je me sens vraiment très libre dans le jeu. Je vais venir demander la balle, je vais jouer, je vais me sentir vraiment bien en jambes. Il y a des matchs où je ne vais pas toucher une balle, mais je vais réussir à mettre deux buts. C’est un peu plus à la Lewandowski qui est là pour scorer. J’ai un peu les deux styles, mais ça dépend franchement des matchs.

Participer au jeu ? Je pense que je dois regarder mes performances parce qu’il n’y a pas que les buts qui comptent. En ce moment, on vit beaucoup de statistiques, mais je pense que je dois aussi comprendre comment m’améliorer. J’essaie de faire un débrief après chaque match.

Comment je me suis démarqué des autres ? Je pense que ça s’est joué au niveau des buts. J’arrivais toujours à mettre un but. Peu importe comment, mais j’arrivais à marquer chaque match. La détermination, le placement. Toujours à mettre un but.

C’est sûr que niveau qualité, je n’étais pas le joueur d’Anderlecht le plus pur. Niveau technique, je n’allais pas te faire te dribbler mon joueur, mais j’arrivais toujours à marquer. Même si j’allais jouer avec une catégorie au-dessus de mon âge, j’arrivais à marquer.

Donc c’est ça qui a un peu départagé un des autres joueurs.

Mon vrai point fort ? Je dirais finition. Mon point à améliorer ? Je dirais technique. Mais physique aussi. Je pense que le physique, ça va varier parce que je suis encore jeune. Je travaille beaucoup pour, mais je pense que techniquement, je dois encore m’améliorer. »