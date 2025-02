L'ASSE a recruté Maxime Bernauer cet hiver. Le défenseur polyvalent débarque en provenance de Zagreb. Formé au Stade Rennais, Julien Stephan, le connait particulièrement bien. L'occasion de présenter le néo-stéphanois à nos confrères de Poteaux-Carrés !

Julien Stephan : "Max est un joueur qui est doté d’une très bonne mentalité. C’est un bosseur, un garçon très intelligent. Il a une bonne lecture de jeu, une bonne appréciation des situations. Il a une forme de polyvalence. En tout cas au Stade Rennais, on l’a utilisé à différents postes : latéral droit, défenseur central, milieu de terrain axial. Max réussissait à chaque fois à s’adapter à différentes situations. Sa qualité principale, elle se situe sur le plan technique. Il a une très bonne qualité de première passe. Une passe traversante, qu’elle soit courte ou qu'elle soit longue, mais qui va vite et qui est souvent verticale. C’est sa principale caractéristique."

Une solution dans le couloir ?

Julien Stephan : "e ne sais pas dans quelle mesure et à quel poste il va être utilisé à Sainté mais Max a en tout cas une forme de polyvalence que je trouve intéressante. C’est davantage un joueur d’axe, quand même. Naturellement, c’est un joueur axial, soit en défense, soit un cran plus haut. Mais il a déjà performé au poste de latéral droit en National ou en Ligue 2 sa première année avec le Paris FC car Max a cette capacité d’adaptation. Confronté à des joueurs hyper toniques comme il peut y avoir en avoir en Ligue 1, à des joueurs offensifs avec beaucoup de jambes sur les côtés, peut-être qu’il risquerait d’avoir un petit déficit de puissance, qu’il pourrait sans doute compenser avec un peu plus de vice, de maturité."

Bernauer, une mentalité qui va coller

Julien Stephan : "La personnalité de Maxime ne m’inquiète pas quant au fait de supporter cette pression-là, il a la mentalité qui va bien. Au gré de ses différentes expériences, Max a pris de la maturité. Je suis heureux de le revoir venir en Ligue 1 aujourd’hui. Max, c’est quelqu’un que j’apprécie beaucoup sur un plan humain. En plus il arrive dans un club avec une grande histoire. Je lui souhaite, je vous souhaite la meilleure intégration possible et les meilleures performances possibles !"

