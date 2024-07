L’ASSE a entamé sa deuxième semaine de préparation pour son retour en Ligue 1. En point de mire, le premier match amical face au Clermont Foot (L2). Retour sur la semaine des Verts.

Lundi 15 Juillet

Retournement de situation pour une recrue de l’ASSE

Débarqué mardi dernier dans le Forez, Ben Old s’est engagé jusqu’en 2028 (plus une saison supplémentaire) avec l’ASSE. Le joueur de 21 ans a définitivement lancé le mercato stéphanois, après les signatures de Moueffek et d’Abdelhamid. Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye ont paraphé leurs contrats par la suite, et d’autres arrivées devraient suivre. Dans un premier temps sélectionné pour les Jeux Olympiques de Paris, Ben Old n’ira pourtant pas représenter la Nouvelle-Zélande.

Annoncé pour représenter son pays à Paris, le nouveau joueur de l’ASSE a finalement renoncé de lui-même à participer aux Jeux olympiques. En effet, débarqué avec une douleur à la cheville, il ne se sent pas prêt à disputer la compétition. Un moyen également de s’intégrer parfaitement à son nouveau groupe. De son côté, Benjamin Bouchouari a bien rejoint la sélection du Maroc.

Mardi 16 Juillet

Coup de massue pour un historique du football français

Bien que maintenus sportivement en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux n’ont pas connu les dernières semaines les plus faciles de leur histoire. Arrivé en sauveur en juin 2021, Gérard Lopez ne s’est pas révélé en capacité de permettre la promotion à Bordeaux. Pire encore, les Girondins ont été condamnés à la relégation administrative.

Sanctionnés à la relégation administrative le 27 juin dernier, les Girondins ont directement fait appel. Objectif, finaliser la vente du club au groupe Fenway Sports. Le club au scapulaire annonçait travailler en faveur d’une cession d’une part majoritaire du capital à Fenway Sports Group. Bordeaux était annoncé comme un club satellite de Liverpool, avec pas moins de 80 millions d’euros injectés.

Communiqué du Club 🔵⚪️ Le FC Girondins de Bordeaux et son actionnaire ont été informés par Fenway Sports Group de sa volonté de ne pas donner suite aux discussions entamées ces dernières semaines en vue du rachat du club. Cette décision s’explique notamment par le coût… pic.twitter.com/GH1sS0RpJ7 — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) July 16, 2024

Seulement, alors que les négociations étaient en cours depuis plusieurs semaines, les Girondins indiquent dans un communiqué ne pas être tombés d’accord avec le groupe américain. Gérard Lopez dispose d’un court délai pour trouver un investisseur avant le 23 ou 24 juillet prochain. Alors que 40 millions d’euros devaient être injectés, tout laisse penser que l’avenir de Bordeaux s’inscrira en National.

Jeudi 18 Juillet

Une nouvelle compétition annulée pour l’ASSE

L’idée était séduisante pour ajouter compétitivité et d’attractivité aux centres de formation français. Constatant que les jeunes joueurs peine parfois à avoir du temps de jeu en professionnel ces dernières années, la FFF et la LFP souhaitaient lancer une nouvelle compétition. Une coupe réservée à la jeunesse. Selon les informations du journal l’Equipe, les instances du football français avaient acté la création d’une nouvelle compétition en parallèle des championnats amateurs auxquelles les équipes réserves participeront toujours : La Ligue des Espoirs.

Le principe ? Les équipes réserves de 16 clubs seront engagés dans la compétition et disputeront 6 rencontres sur la phase régulière de la compétition. Le classement établi permettra d’aboutir à des demi-finales et une finale. Les 16 clubs engagés : Toulouse, Monaco, ASSE, Nantes, Strasbourg, Montpellier, PSG, paris FC, Ajaccio, Auxerre, Nice, Bordeaux, Rennes, Le Havre, Caen et Marseille.

La compétition devait débuter en octobre sous un format de rencontre de 90 minutes sans prolongation (séance de tirs au but directe). L’ensemble des matchs devait se tenir les lundis après-midi. Le Directeur Technique National de la FFF, Hubert Fournier, expliquait la Genèse de cette compétition : « Certains de nos meilleurs potentiels n’avaient plus la possibilité de jouer le week-end. On a eu beaucoup de discussions avec les directeurs des centres de formation et ce sujet remontait depuis plusieurs semaines ».

Selon les informations du Parisien, la compétition ne devrait finalement jamais voir le jour ! « Le projet initié par les deux instances du football français a de bonnes chances d’être reporté et décalé à la saison prochaine. Une décision qui serait liée aux difficultés économiques des clubs, alors que l’attribution des droits télévisés de la Ligue 1 contre 500 millions d’euros par an à DAZN et BeIN Sports marque une baisse significative de leurs revenus. ».

Vendredi 19 Juillet

Situation terrible pour Bordeaux

Bordeaux traverse l’un des pires épisodes de son histoire. Club historique du football français, les Girondins pourraient bien couler dans les jours à venir. Les Girondins sont confrontés à une crise économique sans précédent. Gerard Lopez a fait le pari d’investir massivement sur les mercato précédent pour retrouver au plus vite la Ligue 1. Une promotion indispensable pour couvrir les frais du club bordelais. En vain, deux saisons de suite, Bordeaux n’est pas parvenu à remonter en Ligue 1. Les Girondins n’ont pas suffisamment réduit leurs dépenses et se trouvent aujourd’hui dans une situation des plus critiques.

Gerard Lopez (Président et actionnaire majoritaire des Girondins) : « D’abord, les coûts de fonctionnement du club et surtout du stade, entre le loyer annuel et les arriérés (42,5 millions d’euros estimés). Puis le deuxième aspect, le plus catastrophique pour nous : la non-décision sur les droits TV (de la Ligue 1). Le foot français vient de prendre une claque et nous, on est en première ligne car en termes de timing, on était en négociations avec des gens pour qui c’était important. Donc FSG s’est retiré. »

3 solutions pour sauver les Girondins

Gerard Lopez (Président et actionnaire majoritaire des Girondins) : « Le premier est de trouver un partenaire de dernière minute. On a été approchés par beaucoup de monde, mais qui, malheureusement, n’ont pas les moyens. Pour un investisseur qui ne veut pas vendre de joueurs, l’investissement initial est de 200 millions sur les quatre ou cinq années à venir. S’il vend des joueurs, c’est 80 millions d’euros. La deuxième option, c’est la liquidation et la disparition du club. Enfin, il y a l’exemple du sauvetage de type Strasbourg, avec passage dans des divisions inférieures (en National 3), en se donnant deux trois ans de pause pour reconstruire. ».

Samedi 20 Juillet

L’ASSE concède le nul en amical

L’ASSE affrontait Clermont ce samedi après-midi. Face à des Auvergnats qui évoluent désormais en Ligue 2, les Stéphanois ont fait match nul 1-1. D’abord menés suite à l’ouverture du score de Maïdine Douane en première mi-temps, les Verts sont revenus en fin de partie grâce à Louis Mouton.