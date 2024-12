L'AS Saint-Étienne, en grande difficulté cette saison, cherche à se renforcer cet hiver pour sécuriser son maintien en Ligue 1. Actuellement classés 16ᵉ, l'ASSE doit impérativement se renforcer dans plusieurs secteurs, notamment en attaque. Alors que Ben Old est blessé, qu'Augustine Boakye peine à s'imposer et que Mathieu Cafaro n'a pas convaincu, l'ASSE se tourne vers de nouvelles cibles. Des cibles capables d'apporter de la vitesse et de la percussion à son jeu offensif. Parmi les joueurs suivis depuis plusieurs semaines par la cellule de recrutement stéphanoise, un nom revient avec insistance : Josué Casimir.

Josué Casimir, ailier droit de 23 ans, évolue au Le Havre AC, en Ligue 1. Ce joueur guadeloupéen, formé en métropole, s'est imposé comme l'un des leaders de l'équipe normande. Ses qualités de vitesse, de percussion et sa capacité à apporter de la profondeur à l'attaque correspondent parfaitement aux besoins de l'ASSE. Les Verts cherchent à équilibrer leur jeu offensif, largement dominé par Zuriko Davitashvili, un joueur qui évolue principalement sur le côté gauche.

En 2023-2024, Casimir a disputé 30 matchs de Ligue 1, délivrant cinq passes décisives. Ses performances constantes ont fait de lui un joueur incontournable pour son équipe. Malgré une blessure à la cheville fin novembre, Casimir devrait revenir rapidement sur les terrains, ce qui permettrait à l'ASSE de l'intégrer dans ses rangs rapidement en cas de signature.

Le Havre dans une position difficile

Le Havre AC se trouve dans une situation délicate. Suivi de près par la DNCG en raison de problèmes financiers, le club normand manque cruellement de liquidités et devra probablement vendre quelques-uns de ses joueurs pour équilibrer ses comptes. Dans ce contexte, bien que le HAC ne soit pas en position de vouloir renforcer un concurrent direct, il pourrait être contraint de céder Josué Casimir à un prix très raisonnable. De plus, son contrat expire en juin 2025, ce qui pourrait inciter le club à vendre cet hiver, afin d'éviter une perte d'argent en cas de départ libre à la fin de la saison.

L’ASSE a un atout de poids

L’ASSE semble avoir un atout important dans cette négociation. Josué Casimir est représenté par Djibril Niang, l'agent historique de William Saliba, une figure bien connue des dirigeants stéphanois. Cette relation de longue date pourrait faciliter les discussions et offrir à l'ASSE une longueur d'avance sur ses concurrents. De plus, l'ASSE, qui a les moyens de se renforcer cet hiver, pourrait proposer une offre intéressante qui permettrait de combler les besoins immédiats tout en préparant l’avenir.

Une solution pour l’attaque de l'ASSE

Sans être taillé pour l'Europe, l’arrivée de Casimir à l’ASSE représenterait un renfort pour l’attaque des Verts. Son profil rapide, dynamique et capable de jouer sur toute la largeur du terrain ajouterait une nouvelle dimension au jeu de l’équipe. Alors que l'ASSE cherche à remonter au classement et à assurer son maintien, Josué Casimir pourrait bien faire la différence dans cette seconde moitié de saison cruciale. Il connaît la Ligue 1 et serait rapidement opérationnel.

L'ASSE doit maintenant agir rapidement pour s'attacher les services de Casimir avant que d'autres clubs ne se lancent sur sa piste. Un transfert en janvier pourrait bien être l'un des éléments pour relancer les Verts en Ligue 1.

Carte d’identité de Josué Casimir

Nom complet : Josué Casimir

Date de naissance : 24 septembre 2001 (23 ans)

Lieu de naissance : Baie-Mahault, Guadeloupe

Nationalité : Guadeloupéenne

Taille : 1,78 m

Position : Ailier droit

Pied préféré : Droit

Club actuel : Le Havre AC

Contrat jusqu’à : Juin 2025