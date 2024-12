Passé par l’AS Saint-Étienne où il a fait ses premiers pas professionnels, Jonathan Bamba traverse une période délicate en Espagne. L’ailier ivoirien, révélé sous le maillot vert avant de s’imposer au LOSC, est aujourd’hui sur la sellette au Celta de Vigo. Un retour en France est envisagé... Dès le prochain mercato.

Recruté à l’été 2023 grâce à l’intervention de Luis Campos, alors directeur sportif du club galicien, Bamba avait rejoint la Liga avec de grandes ambitions. « Luis Campos a été déterminant dans ma venue. Il m’a beaucoup parlé du projet ambitieux du Celta », confiait le joueur lors de sa présentation. Celui qui avait également convaincu Rafael Benitez de valider son arrivée espérait franchir un cap à Vigo. Pourtant, un an et demi plus tard, l’idylle semble déjà terminée.

Bamba : un tube qui a du mal à s'exporter

Lors de sa première année en Galice, Bamba a disputé 28 matchs toutes compétitions confondues, inscrivant 5 buts et délivrant 2 passes décisives. Des statistiques encourageantes, même si elles n’ont pas suffi à satisfaire les attentes. Cette saison, son bilan est bien plus inquiétant : 12 apparitions, aucune réalisation ni passe décisive. Le joueur formé à Saint-Étienne n’a pas trouvé sa place dans les plans de l’entraîneur Claudio Giráldez.

Le Celta, déçu par ses performances et plombé par son important salaire, cherche activement à s’en séparer. Avec Iago Aspas, Bamba figure parmi les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif. Un poids financier que le club souhaite alléger. Selon la presse espagnole, des contacts ont été établis avec des clubs saoudiens. Toutefois, l’ancien Stéphanois semble peu enclin à rejoindre un championnat "mineur". La Ligue 1, où il s’était distingué par sa vivacité et son efficacité, pourrait représenter une option plus naturelle.

Retour au bercail lors du prochain mercato ?

Formé à Saint-Étienne, où il a laissé de bons souvenirs, Bamba pourrait envisager un retour en France pour relancer sa carrière. À 28 ans, l’Ivoirien dispose encore de belles années devant lui, mais il doit retrouver la confiance et le rythme qui faisaient sa force à ses débuts.

L’AS Saint-Étienne, aujourd’hui en Ligue 1, pourrait-elle être tentée par un retour d’un joueur ayant porté son maillot lors du prochain mercato ? Une chose est certaine : l’histoire de Jonathan Bamba avec le Celta de Vigo risque de connaître une fin prématurée.