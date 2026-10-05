L’ASSE poursuit sa politique de recrutement en post-formation. Après avoir signé plusieurs jeunes joueurs cet été, d’autres sont attendus dans les prochains mois. L’un d’entre eux est d’ailleurs mis à l’essai durant cette trêve internationale. Explications.

Comme à chaque mercato depuis l’arrivée de Kilmer Sports, les Verts ont obtenu la signature de jeunes joueurs en post-formation. En défense, un secteur en déficit quantitatif chez la réserve, Jediaél Mbambi (Royal Antwerp) et Mourtada Gueye (Be Sport Academy) ont rejoint le Forez. Ils ont été suivis par Elyes Dhaoui, milieu de terrain tunisien qui débarque en provenance de l’Olympique Beja.

Le secteur offensif a également été largement renforcé cet été. L’attaquant André Zibi (Oyilli FC) vient intégrer les U19 des Verts. De son côté, l’équipe réserve peut désormais compter sur Lamine Sonko (Jura Sud) et Lucas Reynaud (Stade Brestois U19) pour sa doublette de buteurs. Enfin, c’est l’ailier Etienne Mendy (Diambars) qui a posé ses valises en dernier dans le Forez.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

David Bondoma mis à l’essai pour la deuxième fois par l’ASSE

En plus de certains de ces petits nouveaux, un autre visage a été aperçu lors du match amical de l’ASSE face à Sion (victoire 5-1). En effet, David Bondoma (Oyili FC) est entré en jeu à la pause. Ce jeune milieu offensif de 17 ans est actuellement en stage avec les Verts. Comme révélé par nos soins en avril dernier, il était déjà venu passer quelques jours au Centre sportif Robert-Herbin en avril dernier.

Et il semble que son potentiel avait alors convaincu. Le club a en effet décidé de rappeler le Camerounais à nouveau, cette fois durant la trêve internationale. Une situation qui pourrait se répéter dans les mois à venir. Kilmer est en effet très intéressé par son profil et risque de le faire venir à plusieurs reprises en France afin de le convaincre de signer en faveur des Verts à ses 18 ans. L’OGC Nice l’a également dans le viseur depuis un essai la saison dernière.

Objectif : éviter un dossier Mimbang bis

Le dossier David Bondoma rappelle forcément celui de David Mimbang. Le jeune camerounais avait lui aussi été testé par l’ASSE avant de convaincre les dirigeants stéphanois. Son arrivée dans le Forez avait ensuite été quasiment actée l’été dernier. Le milieu de terrain avait même débuté la préparation avec le groupe professionnel d’Ian Cathro.

La signature était prévue pour le 15 août (jour de ses 18 ans) et tout laissait croire que David Mimbang s’engagerait sur le long terme avec Saint-Etienne. Mais voilà, deux semaines à peine avant sa majorité, le joueur et ses proches avaient décidé de quitter le Forez, mettant en avant des promesses non tenues. Dans le même temps, une offre contractuelle très intéressante de Nordsjaelland était arrivée sur la table…

L’objectif pour le board sera donc d’éviter que cette situation ne se répète avec David Bondoma. Les Verts croient au potentiel du joueur et vont tout tenter pour le séduire d’ici sa majorité, le 9 septembre prochain.