L’ASSE retrouvera la Ligue 2 samedi prochain après trois semaines de coupure. Toujours en tête, les Verts abordent une série qui peut consolider leur position avant l’hiver. Mais derrière les classements de leurs prochains adversaires, plusieurs pièges attendent l’équipe d’Ian Cathro.

Le départ avait été presque idéal. Cinq victoires lors des cinq premières journées, puis Saint-Étienne a ralenti : une défaite à Dunkerque et un nul à Metz, malgré deux buts d’avance en Lorraine. L’ASSE conserve la première place avec 16 points, mais son avance sur le Red Star ne tient plus qu’à deux unités. Le classement après sept journées rappelle que les poursuivants n’ont pas attendu la trêve pour se rapprocher.

Du 10 octobre au 7 novembre, les Stéphanois disputeront cinq rencontres, dont trois à Geoffroy-Guichard. Un calendrier qui offre des possibilités, à condition de retrouver la maîtrise des premières semaines.

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Date Rencontre Situation de l’adversaire après sept journées 10 octobre ASSE – Rodez 14e, 7 points 17 octobre Red Star – ASSE 2e, 14 points 24 octobre ASSE – Nantes 15e, 7 points 31 octobre Guingamp – ASSE 11e, 8 points 7 novembre ASSE – Laval 18e, 5 points

ASSE-Rodez : relancer la machine sans ouvrir le match

La première mission sera de gagner à nouveau en championnat. L’ASSE retrouvera son public contre Rodez, après deux déplacements qui ne lui ont rapporté qu’un point.

Le classement ruthénois peut donner l’impression d’une reprise favorable. Pourtant, le RAF possède un profil bien plus offensif que sa quatorzième place ne le suggère : 14 buts inscrits en sept journées, mais 16 encaissés. Son dernier match, perdu contre Nancy (3-4), résume ce déséquilibre. Rodez sait marquer, même lorsque sa défense lui coûte des points.

Pour Saint-Étienne, l’enjeu sera donc de prendre l’initiative sans transformer la rencontre en échange d’occasions. Après les difficultés de Dunkerque et la fin de match à Metz, les Verts doivent retrouver une équipe capable de contrôler les moments où l’adversaire pousse.

Le retour à Geoffroy-Guichard constitue un appui : l’ASSE y a remporté ses trois premières rencontres de championnat. Prolonger cette série permettrait d’aborder Bauer avec davantage de sérénité.

Red Star : un déplacement chez le premier poursuivant

C’est, à ce stade, le rendez-vous le plus sensible de cette période de cinq matchs, d’autant plus que les Verts n’ont jamais été en réussite à Bauer. Le Red Star n’est plus seulement une équipe susceptible de gêner les favoris. Il arrive à la reprise avec trois victoires consécutives, obtenues à Laval, contre Metz puis à Guingamp.

L’équipe de Damien Perrinelle a pris les neuf points disponibles en septembre. Damien Durand a largement contribué à cette série avec trois buts, dont un doublé au Roudourou. Sa nomination au trophée UNFP de joueur du mois est le témoin de son influence dans le collectif audonien.

Avant de recevoir l’ASSE, le Red Star se déplacera à Clermont. Les positions peuvent donc évoluer, mais le voyage à Bauer conservera une dimension particulière : Saint-Étienne affrontera un concurrent actuellement installé sur une place de montée directe.

Les Verts devront notamment mieux gérer les temps faibles. À Metz, leur avance n’avait pas résisté aux dernières minutes. Face à une équipe qui vient d’enchaîner les succès, laisser une rencontre basculer après avoir pris l’avantage pourrait coûter cher.

ASSE-Nantes : se méfier d’une équipe qui commence à réagir

Le prestige de l’affiche ne doit pas masquer la situation sportive. Nantes a mal commencé son apprentissage de la Ligue 2 et ne compte que sept points. Mais les Canaris ne sont plus tout à fait dans la même dynamique qu’au mois d’août.

Sous les ordres de Grégory Poirier, ils ont battu Nancy puis Boulogne, malgré une défaite entre les deux à Sochaux. Leur dernier succès a été arraché dans le temps additionnel grâce à un penalty de Thomas Robinet, après un premier but d’Ignatius Ganago.

Ces résultats ne font pas de Nantes une équipe remise sur pied. Ils montrent toutefois qu’elle a commencé à trouver des réponses. Avant son déplacement dans le Forez, elle recevra Reims puis Dunkerque : deux matchs qui permettront de mieux mesurer son évolution.

L’ASSE devra éviter de préparer cette rencontre à partir du seul classement actuel. La difficulté sera de maintenir son exigence face à une équipe encore fragile, mais qui possède des joueurs capables de sanctionner une erreur. Dans cette série, Nantes représente aussi le deuxième des trois matchs à domicile : une occasion que les Verts doivent chercher à convertir.

Guingamp : un classement qui ne raconte pas tout

Le déplacement au Roudourou ne sera pas des plus simples. Guingamp compte huit points et reste sur une défaite contre le Red Star (1-3). Ce résultat doit néanmoins être replacé dans son contexte : les Bretons ont joué une grande partie de la rencontre en infériorité numérique.

Un autre indicateur mérite l’attention. Avant cette septième journée, Guingamp avait accumulé le plus de buts attendus du championnat, avec 13,2 xG pour neuf réalisations. Cette statistique, publiée dans l’avant-match du Red Star, décrit une équipe qui se procurait des occasions sans toujours les convertir. Elle ne garantit rien pour la suite, mais invite à ne pas réduire l’adversaire à sa onzième place.

Pour l’ASSE, le danger serait de compter sur sa puissance offensive pour compenser chaque occasion concédée. Au Roudourou, la protection de la défense et la maîtrise des pertes de balle seront des points à surveiller.

Ce quatrième match permettra également de juger la continuité stéphanoise. Après la reprise, Bauer et Nantes, les Verts devront encore produire une prestation solide à l’extérieur.

Laval : terminer la série avec la même exigence

Laval fermera ce bloc à Geoffroy-Guichard avant de se tourner vers la coupe de France. Les Mayennais occupent actuellement la dernière place avec cinq points et une seule victoire. Ils ont toutefois interrompu leur série de défaites avec un nul contre Sochaux, grâce à une égalisation en fin de rencontre.

L’affiche semble favorable sur le papier. Elle exigera surtout de la patience si Saint-Étienne ne trouve pas rapidement l’ouverture. Face à une équipe qui cherche des points pour sortir du bas de tableau, la précipitation peut faciliter le travail adverse.

Pour les Verts, ce rendez-vous ne devra pas devenir le match de trop après plusieurs affiches plus exposées. Les points contre Laval auront la même valeur que ceux pris à Bauer.

Cathro doit retrouver un groupe et une régularité

Cette série se préparera aussi avec le retour des internationaux. La victoire contre Sion (5-1) a entretenu le rythme d’une partie de l’effectif, avec notamment un match complet pour Chico Lamba. Julien Le Cardinal a été préservé, tandis que Mahmoud Jaber poursuit sa reprise à part. Le Progrès évoquait vendredi un retour espéré sous sept à dix jours pour le milieu.

Cathro devra apprécier les disponibilités et l’état de forme de chacun avant Rodez. Retrouver des solutions lui donnera davantage de possibilités pour ajuster son équipe et intervenir en cours de match.

Avec trois réceptions, l’ASSE dispose d’une base pour repartir. Le déplacement chez son premier poursuivant peut ensuite peser directement sur le haut du classement. Mais le principal progrès attendu concerne la continuité : garder le contrôle après avoir marqué, traverser les temps faibles et terminer les rencontres avec la même concentration. C’est là que les Verts ont laissé des points avant la trêve.