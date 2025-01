Alors que le mercato hivernal bat son plein, l’ASSE n’a toujours pas enregistré de renforts malgré des besoins criants, notamment au milieu de terrain. Les dirigeants stéphanois, à la recherche de profils capables de densifier l’entrejeu, multiplient les pistes, mais aucune n’a encore abouti. Une des cibles potentielles des Verts, Baptiste Santamaria, connaît toutefois une situation délicate à Rennes qui pourrait changer la donne.

Une cellule de recrutement à l’affût

Depuis plusieurs semaines, l’ASSE prospecte activement pour renforcer un effectif limité, en vue de maintenir sa place en Ligue 1. Plusieurs noms ont été associés au club :

• Timothy Ouma, milieu relayeur prometteur de 20 ans, semblait être une piste sérieuse. Toutefois, le joueur a finalement opté pour le Slavia Prague.

• Le Français Loreintz Rosier a également été évoqué dans la presse. Mais selon nos informations, aucune démarche concrète n’a été initiée par les dirigeants stéphanois à son sujet.

Le cas Baptiste Santamaria

Parmi les pistes explorées par l’ASSE, celle menant à Baptiste Santamaria a fait couler beaucoup d’encre. L’ancien Angevin, désormais âgé de 29 ans, vit une période compliquée au Stade Rennais. Sous Jorge Sampaoli, le milieu défensif n’entre plus dans les plans et se retrouve dans une impasse. Rennes, souhaitant alléger sa masse salariale – estimée à 180 000 € mensuels pour le joueur –, cherche activement une porte de sortie.

Selon Le Parisien, Santamaria aurait été placé dans le “loft rennais”, aux côtés d’autres joueurs indésirables comme Jota et Gautier Gallon. Écarté du groupe professionnel, sa situation devient de plus en plus critique.

Une opportunité pour l’ASSE ?

L’intérêt de l’ASSE pour Baptiste Santamaria avait été signalé en début de mercato, mais le joueur semblait privilégier d’autres projets. Pourtant, sa mise à l’écart pourrait rebattre les cartes. Si Rennes décidait de faciliter son départ, notamment via un prêt ou une prise en charge partielle de son salaire. De quoi redonner de l’élan à ce dossier ?