L'AS Saint-Étienne (ASSE) entend profiter du mercato hivernal pour consolider son effectif et assurer son maintien en Ligue 1. Après avoir confié les rênes de l'équipe à Eirik Horneland, les dirigeants stéphanois s'activent sur le marché des transferts. Parmi les noms avancés figure celui de Zeidane Inoussa, jeune ailier prolifique du BK Häcken.

Un ailier déjà convoité par l'ASSE

Annoncée par le Progrès il y a plusieurs jours, la piste menant à Zeidane Inoussa prend de l'épaisseur. À 21 ans, il est l'une valeur montante du football suédois. Depuis son transfert de Brommapojkarna à Häcken pour environ 20 millions de couronnes suédoises (environ 1,7 million d'euros), il s'est imposé comme un élément-clé de l'équipe. En 2024, il a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives en 30 matchs toutes compétitions confondues. Ses performances en Allsvenskan et en Conference League, où il a marqué 3 buts et offert 3 passes en 6 matchs, ont attiré l'attention de plusieurs clubs.

Il y a plusieurs mois, Hull City avait tenté de s'attacher ses services pour près de 7 millions d'euros. Cependant, Häcken avait refusé de laisser partir son joueur, son directeur sportif de l'époque confirmant l'existence d'offres. Aujourd'hui, le Celtic Glasgow et l'ASSE semble se disputer le recrutement de cet international suédois U21 (2 sélections).

Un retour en France ?

Zeidane Inoussa n'est pas totalement inconnu en France. Entre 2020 et 2023, il a porté les couleurs du Stade Malherbe de Caen, où il a joué notamment en Ligue 2 avant d'être prêté à Valence et à Real Murcia. Depuis son retour en Suède, il a significativement progressé, comme en témoignent ses statistiques impressionnantes et son influence dans le jeu de Häcken cette saison.

Ce droitier évolue principalement sur le flanc gauche de l'attaque. Dribbleur et percutant, Zeidane aime défier son vis-à-vis. Il apporterait vitesse, percussion et créativité à l'attaque stéphanoise qui manque pour l'heure de joueurs de rupture.

Une solution pour anticiper un départ de Cafaro ?

À l'ASSE, le recrutement d'Inoussa pourrait être stratégique. Son arrivée ne remettrait pas en cause l'arrivée d'Irvin Cardona. Mais les dirigeants stéphanois pourrait bien anticiper la saison à venir. Le championnat suédois se jouant sur l'année civil, les clubs sont plus enclins à accepter de vendre leurs joueurs à ce moment de la saison. Les Verts pourraient profiter de cette fenêtre pour se renforcer et anticiper.

Le contrat de Mathieu Cafaro, ailier polyvalent de l'ASSE, arrive à échéance en juin prochain. Cafaro, suivi par plusieurs clubs de Ligue 2, pourrait quitter le club dès cet hiver, laissant une place vacante dans l'effectif. Disposant d'un salaire confortable, il ne sera pas retenu si les Verts ont trouvé son remplaçant. Zeidane Inoussa présenterait alors une alternative intéressante pour renforcer les couloirs offensifs des Verts.

L'ASSE a de la concurrence

Selon Foot Mercato et Expressen, l'ASSE et le Celtic Glasgow ont déjà entamé des discussions avec le BK Häcken pour explorer les conditions d'un transfert. Le club suédois, conscient de la valeur marchande de son jeune talent, pourrait toutefois se montrer exigeant et faire monter les enchères. Pour les Verts, l'arrivée d'Inoussa pourrait être un renfort pour une attaque qui reste à construire. Une attaque qui devra porter l'ASSE dans sa quête du maintien en Ligue 1. Affaire à suivre dans les prochaines semaines.