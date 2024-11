Promue en Ligue 1, l’ASSE occupe la place de barragiste du championnat au quart de la saison (11 journées). Avec 10 points, les Verts ne sont pas décrochés mais seraient bien inspirés de prendre quelques points en plus pour passer l’hiver au chaud. Focus sur le calendrier de l’ASSE jusqu’à la trêve hivernale.

Avec 0,9 points par matches depuis le début de la saison, l’équipe d’Olivier Dall’Oglio avance au ralenti. Pourtant, quand on s’intéresse aux saisons précédentes, rien d’alarmant, pour le moment, en vue d’une potentielle relégation. La saison dernière, la première à 18 équipes, l’OL, lanterne rouge, comptait 4 points après 11 journées, Clermont (relégué), 17e, en comptait sept tandis que Metz (relégué), barragiste, en comptait 10, comme l’ASSE aujourd’hui.

Exemple plus frappant encore sur la saison 2022-2023, avec quatre descentes, où sept équipes (Nantes, Reims, Auxerre, Strasbourg, Ajaccio, Angers et Brest) comptaient 10 points ou moins après 11 journées. Relégué en fin de saison, Troyes étaient mieux parti, avec 12 points. Alors que les Verts abordent, après la trêve internationale, leurs quatre derniers matches de l’année 2024, dont trois confrontations plus ou moins directes, focus sur ce calendrier, où tous les points vont compter pour espérer passer l’hiver un peu plus tranquillement.

La réception de Montpellier, un tournant de la saison

Premier rendez-vous crucial, la réception de Montpellier à Geoffroy-Guichard (23 novembre, 19 heures). Lanterne rouge de Ligue 1 avec sept points, l’équipe de Laurent Nicollin reste sur une victoire probante face à Brest à domicile (3-1). Pas de quoi faire exploser de joie son nouvel entraîneur, Jean-Louis Gasset, même si cette victoire permet au MHSC de ne pas sombrer. « Là on recolle. On ne va pas déboucher le champagne mais si on est dans cet état d’esprit, qu’on récupère nos blessés et nos suspendus et que les cadres assument comme ils l’ont fait ce soir ».

L'ASSE recevra Montpellier après la trêve internationale. Cornud, Ekwah, Amougou, Nadé, Pétrot et Boakye seront suspendus face à l'OM s'ils écopent d'un carton jaune. 👇 #ASSE https://t.co/UxC1YXhVBL — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) November 13, 2024

Au classement, ce succès permet donc aux Héraultais de revenir à trois points de l’ASSE. Un succès est donc indispensable pour les Verts, qui pourront, comme d’habitude, compter sur un soutien total du peuple stéphanois. En effet, au mercredi 13 novembre, moins de 800 places restaient à vendre. Plus de 35 000 personnes attendues à Geoffroy-Guichard pour un match qui sera un vrai tournant de la saison de l’ASSE.

L’ASSE dans l’inconnu à Rennes

Le week-end suivant, les Verts retrouveront la Bretagne, avec un déplacement à Rennes (30 novembre, 17 heures). Un match difficile à cerner tant le club Rouge & Noir est dans la tourmente. 13e avec 11 points, l’équipe propriété de la famille Pinault ne décolle pas, malgré l’ambition affichée de retrouver la coupe d’Europe. Il faut dire que la formation rennaise s’est vu complètement transformée l’été dernier. 13 arrivées, 16 départs et un effectif à repenser pour l’entraîneur Julien Stéphan.

« C’est une nouvelle étape qui va demander beaucoup de travail » 💬 Nouvel entraîneur Rouge et Noir, Jorge Sampaoli était présenté officiellement ce midi. La conférence de presse est disponible sur YouTube. 📺 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 12, 2024

Une mission que n’est pas parvenu à remplir le coach du SRFC. Pourtant prolongé jusqu’en 2026 le 25 mars dernier, celui qui avait ramené un trophée en Ille-et-Vilaine en 2019 (Coupe de France) s’est vu licencier le 7 novembre, quelques jours après une humiliation subie à Auxerre (4-0). Coaché par l’entraîneur de la National 3 face à Toulouse, Sébastien Tambouret, le Stade Rennais a de nouveau coulé à domicile (0-2). Bien loin de leurs espérances du début de saison, les Rennais ont donc misé sur l’ancien coach de l’OM, Jorge Sampaoli, pour tenter de remonter la pente. Mais ne nous y trompons pas, à l’aube de la 13e journée, c’est bien un nouveau match contre un concurrent direct qui attendra l’ASSE au Roazhon Park.

Un classique de la Ligue 1 à Geoffroy-Guichard

Le dimanche 8 décembre, l’ASSE retrouvera Geoffroy-Guichard pour un classique de la Ligue 1. Programmée à 20 h 45, la rencontre face à l’OM devrait déchaîner les passions dans le Forez. En effet, le journaliste Didier Bigard l’annonçait le 10 octobre, les balcons du Chaudron devrait de nouveau être accessibles aux supporters, ce qui permettrait à l’ASSE d’enfin retrouver un Geoffroy-Guichard au maximum de sa capacité, soit 42 000 places.

#ASSE les deux tribunes supérieures Paret et Snella devraient enfin être à nouveau accessibles au public et cela dès la venue de l’OM début décembre. Le temps sans doute d’aménager la sectorisation avec les kops. — Bigard Didier (@DidierBigard) October 9, 2024

Un soutien dont auront bien besoin les joueurs d’Olivier Dall’Oglio, face à un Marseille à l’effectif impressionnant et qui devrait, jusqu’au bout, se mêler à la lutte pour la Ligue des champions. Un match de prestige que les Stéphanois pourraient bien négocier, en témoigne leurs prestations plutôt cohérentes depuis le début de la saison face aux gros du championnat (victoire 1-0 face à Lille, défaites 1-0 à Monaco et Lyon).

L’ASSE à Toulouse pour finir l’année

Avant de basculer sur les fêtes de fin d’année, l’ASSE aura un dernier rendez-vous à bien négocier. Sur la pelouse de Toulouse, c’est un nouveau potentiel concurrent pour le maintien qui se dressera sur la route des Stéphanois. Vainqueur de ses trois derniers matches avant la onzième journée, le TFC s’est parfaitement replacé dans la course au maintien, avec une 10e place (15 points) au 13 novembre.

Portée par un Zakaria Aboukhlal irrésistible - 4 buts, 2 passes décisives entre la 7e et la 11e journée -, la formation de Carles Martínez Novell ne sera pas simple à manoeuvrer au Stadium. L’ASSE reste sur huit matches sans défaites face à Toulouse, le dernier revers en Occitanie remontant au 9 août 2015 (2-1). Une victoire permettrait sûrement aux Stéphanois de passer l’hiver au calme, avant que la Ligue ne revienne le week-end du 4 au 5 janvier 2025 avec la réception de Reims.