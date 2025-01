L'ASSE a gagné un point contre Auxerre ce vendredi à l'Abbé Deschamps (1-1). Après avoir décroché pour la seconde fois de la saison un point à l'extérieur, revivez la semaine de préparation et l'inside de la rencontre.

Cette rencontre illustre un duel entre deux styles de jeu opposés. L'ASSE, fidèle à sa philosophie axée sur la possession et le contrôle depuis l'arrivée d'Horneland, peine à se montrer menaçante face à une équipe auxerroise bien organisée défensivement et redoutable en contre. Auxerre, pragmatique, profite des espaces laissés par les Stéphanois, comme en témoigne l’ouverture du score signée Hamed Traoré après une superbe action individuelle. Sinayoko manque de peu d’aggraver la situation en touchant le poteau, mais les Verts réagissent avec caractère. Juste avant la pause, Stassin égalise opportunément suite à un cafouillage sur un coup franc de Davitashvili, relançant les espoirs stéphanois pour la seconde mi-temps.

La suite est ouverte et intense, chaque équipe cherchant à faire basculer le match. Auxerre démarre fort avec une volée de Joly, sauvée par un excellent Larsonneur. L’ASSE réplique par Stassin, qui lance Boakye. Ce dernier élimine Léon, mais Mensah sauve sur la ligne. Les imprécisions s’accumulent au fil des minutes. Auxerre se procure une ultime occasion par Onaiwu, mais Larsonneur intervient à nouveau. Le match se termine sur un score de 1-1. Les Verts repartent avec leur deuxième point de la saison à l’extérieur.

Les mots de Stassin après AJA-ASSE

Buteur à Auxerre, Lucas Stassin a été invité à s’exprimer à l’issue de la rencontre pour l’"Inside Match Week" de l’ASSE : "Personnellement je ne suis pas satisfait du point ici. Je pense que l'équipe non plus. On doit venir ici pour chercher les trois points et pour pouvoir souffler un peu. Mais voilà, on a quand même réussi à avoir un point. Donc comme je dis toujours, il faut voir le positif. Personnellement là, je m'en fous honnêtement (d’avoir augmenté son compteur buts). Je pense plus à l'équipe qu'à moi-même. Donc je préfère prendre les trois points aujourd'hui honnêtement."