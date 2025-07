À la recherche de solutions pour densifier son couloir droit, l’AS Saint-Étienne multiplie les pistes. Discussions en cours pour Paul Joly, toujours des vus sur le joueur de Sturm Graz, Max Johnston, et un nouveau nom venu de Turquie.

La piste Paul Joly reste active du côté du Forez. Le défenseur de l’AJ Auxerre, capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le flanc droit, est une cible toujours d'actualité pour le staff stéphanois. Mais le dossier traîne. Si l’ASSE a transmis une offre avoisinant 1,5 million d’euros, l’AJA reste ferme sur ses exigences : 3 millions pour laisser partir son défenseur de 24 ans, sous contrat jusqu’en 2026.

À cela s’ajoute un point d’achoppement sur les conditions salariales, que les Verts tentent actuellement d’ajuster. Le club espère trouver un compromis rapidement pour avancer sur d’autres dossiers selon Le Progrès.

Max Johnston : profil moderne, valeur montante

En parallèle, l’ASSE a également pris contact avec le Sturm Graz, pour s’enquérir de la situation de Max Johnston, selon L’Équipe. International écossais (2 sélections), le latéral de 21 ans s’est révélé à Motherwell en 2022-2023 avant de rejoindre le champion d’Autriche à l’été 2023. Avec Graz, il a disputé la Ligue Europa et brillé par son activité dans le couloir.

Johnston incarne le latéral moderne : rapide, offensif, et capable d’évoluer aussi bien en piston droit dans un 3-5-2 que comme milieu excentré. Sa polyvalence séduit les recruteurs, mais sa valeur marchande estimée à 3,5 M€ et son contrat courant jusqu’en 2027 rendent ce dossier complexe et potentiellement coûteux. L’ASSE devra se montrer persuasive face à la concurrence venue notamment d’Angleterre et d’Allemagne.

Nouveau nom : Ugur Kaan Yildiz, piste turque prometteuse

Autre profil dans le viseur selon Le Progrès : Uğur Kaan Yıldız, latéral droit du Göztepe SK (D2 turque). Âgé de 22 ans, il affiche déjà une belle expérience avec plus de 80 matchs professionnels. Formé en Turquie, il s’est imposé comme un titulaire régulier depuis son arrivée à Göztepe en juillet 2022. Son contrat court jusqu’au 30 juin 2026, mais son profil jeune et dynamique plairait aux Verts qui souhaitent étoffer leur couloir droit.

Plus abordable que Johnston et plus accessible que Joly à court terme, Yildiz pourrait représenter une belle opportunité pour le club stéphanois, notamment si l’un des deux autres dossiers n’aboutit pas.