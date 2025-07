Vainqueur de la Coupe Gambardella avec l'ASSE en 2019, Victor Petit poursuit son parcours helvétique en rejoignant le FC Aarau jusqu’en 2027. Une trajectoire discrète mais prometteuse pour l’ancien Vert reconverti en défenseur central.

Formé à l’AS Saint-Étienne et sacré en Coupe Gambardella sous les ordres de Razik Nedder en 2019, Victor Petit n’a jamais porté le maillot stéphanois chez les professionnels. Milieu défensif de formation, il a ensuite rejoint la réserve du Stade Rennais, avec une saison 2022-2023 marquée par une relégation en National 3. Une épreuve difficile qui n’a pas freiné sa progression.

Dès l’été suivant, il prend la direction de la Suisse. Une destination surprenante, mais de plus en plus prisée des jeunes talents français en quête de temps de jeu et de stabilité. D’abord au Stade Nyonnais, puis à Carouge, Victor Petit a patiemment fait son trou, jusqu’à attirer l’attention du FC Aarau, club historique de la deuxième division helvétique.

Victor Petit, nouveau pilier défensif d’Aarau

C’est donc officiel depuis hier : Victor Petit s’est engagé jusqu’en 2027 avec Aarau. Un choix qui marque une nouvelle étape dans sa carrière, désormais solidement ancrée dans le championnat suisse. À 23 ans, celui que l’on surnommait parfois « Vico » s’impose comme un profil défensif atypique : un ex-milieu reconverti avec succès en défense centrale.

« Victor renforce notre défense grâce à sa grande force de frappe dans les duels et de la tête. Le pied gauche possède en outre de grandes qualités dans la résolution de jeu », a déclaré Elsad Zverotic, directeur sportif du club. De quoi comprendre que le FC Aarau compte sur lui pour stabiliser sa ligne arrière après l’échec au barrage d’accession à la Super League suisse en mai dernier contre Grasshopper Club Zurich (1-4).

Un ancien de l'ASSE à suivre de près

Même loin du Forez, les parcours des anciens Verts continuent d’intéresser les supporters stéphanois. Victor Petit n’est peut-être pas celui dont on attendait le plus, mais son adaptation et sa progression dans un championnat exigeant comme la Challenge League sont à saluer. Sa polyvalence et son intelligence de jeu laissent entrevoir une belle marge de progression pour le joueur formé à l'ASSE.

Aarau, club structuré et ambitieux, semble être l’environnement idéal pour lui permettre de franchir un nouveau cap. Et qui sait, peut-être que cette stabilité helvétique lui ouvrira un jour les portes d’un retour en France, voire d’un passage à l’échelon supérieur.