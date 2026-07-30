L'ASSE poursuit son travail de détection des meilleurs jeunes talents. Ce mercredi, le FC Mougins a officialisé la signature d'un Accord de Non Sollicitation avec l'un de ses joueurs. Une nouvelle preuve de l'attractivité du centre de formation stéphanois.

L'AS Saint-Étienne continue de préparer l'avenir. Si les regards sont souvent tournés vers l'équipe professionnelle et le mercato, le club ligérien poursuit un important travail de recrutement chez les jeunes. Ce mercredi, le FC Mougins a annoncé qu'Alban Beaudequin, gardien de but né en 2013, avait signé un Accord de Non Sollicitation avec l'ASSE.

Le jeune portier poursuivra toutefois son parcours dans son club formateur pendant encore deux saisons. Il rejoindra ensuite le centre de formation stéphanois en catégorie U16 afin de poursuivre sa progression.

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L'ASSE mise sur un jeune gardien prometteur

Arrivé au FC Mougins à l'âge de huit ans après un passage à l'US Biot, Alban Beaudequin s'est rapidement distingué par ses qualités dans les buts. Son club met en avant son sérieux, son investissement quotidien et sa détermination, autant de qualités qui lui ont permis de franchir les différentes étapes de sa formation.

Le FC Mougins accompagnera le jeune gardien jusqu'à son départ vers le Forez afin qu'il rejoigne l'ASSE dans les meilleures conditions. Une transition préparée sur le long terme, preuve de la confiance accordée au projet sportif proposé par les Verts.

Une fierté pour le FC Mougins

Dans son communiqué, le FC Mougins ne cache pas sa satisfaction de voir l'un de ses jeunes joueurs intégrer une structure professionnelle.

La direction du club, son entraîneur Pablo Bohanne ainsi que l'ensemble du staff saluent le travail fourni par Alban Beaudequin depuis plusieurs saisons. Le club azuréen estime également que cette signature récompense le travail de formation réalisé au quotidien auprès de ses jeunes licenciés.

Le FC Mougins a également tenu à remercier l'AS Saint-Étienne ainsi que Gaëtan Laclef pour la qualité du processus de recrutement mis en place autour du jeune gardien.

L'arrivée d'Alban Beaudequin n'est pas immédiate. Le portier poursuivra sa progression pendant deux saisons dans son environnement actuel avant de rejoindre officiellement les Verts en U16. Une étape importante dans un parcours qui ne fait que commencer, mais qui témoigne déjà de la capacité de l'ASSE à attirer les meilleurs profils de leur génération.