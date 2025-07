Défaite en amical face au Servette Genève (3-2), incertitudes au sein de l’effectif : l’AS Saint-Étienne (ASSE) a dû composer sans six éléments importants ce vendredi à Aix-les-Bains. Maçon, Batubinsika, Nadé, Stassin, N’Guessan et Bouchouari étaient tous absents lors de cette rencontre alors qu'ils participent au stage. Revue de détail.

Alors qu’Eirik Horneland poursuivait sa revue d’effectif lors de ce troisième match de préparation estivale, plusieurs cadres manquaient à l’appel. L’AS Saint-Étienne, battue 3-2 par le Servette de Genève, a évolué sans six joueurs majeurs : Maçon, Batubinsika, Nadé, Stassin, N’Guessan et Bouchouari. Si l’heure est aux ajustements et aux tests, ces absences interrogent. Blessures, départs en approche, retour différé… Des situations différentes qui donnent malgré tout des indices sur les contours de l’effectif à venir.

Des blessures qui s’accumulent piur l'ASSE

Touché aux ischio-jambiers lors de la première rencontre amicale face à Carouge, Dylan N’Guessan n’est toujours pas rétabli. Le jeune milieu est désormais en phase de récupération et sa participation au prochain match n'est pas envisageable. Son dynamisme manquera, d’autant qu’il semblait être dans les plans d’Horneland pour cette saison.

Autre forfait d’importance : Benjamin Bouchouari. Le meneur de jeu stéphanois, victime de douleurs dorsales en fin de saison dernière, reste sous surveillance médicale. Bien présent au départ en stage, il n’est pas encore jugé apte à revenir à la compétition. Cette prudence du staff cache aussi un dossier mercato qui s'agite. Courtisé par Trabzonspor, le Marocain est estimé à 5 M€ par la direction. Une somme jugée trop élevée pour le club turc, qui temporise. Bouchouari, lui, n’exclut pas un départ, mais attend une offre concrète.

Mercato en cours : Batubinsika, Nadé et Maçon vers la sortie

Trois autres absents lors de cette opposition face au Servette pourraient bien quitter le Forez dans les prochaines semaines. Dylan Batubinsika, mis de côté par Horneland, est plus proche que jamais d’un transfert. Le Panathinaïkos s’active pour recruter l’international congolais, valorisé à 1,5 M€ par Transfermarkt. Les discussions avancent avec son entourage.

Même son de cloche pour Mickaël Nadé. Victime d’une petite alerte sans gravité, le défenseur central n’était pas aligné. Mais son nom circule activement en Serie A (Hellas Vérone) et en Championship. L’ASSE aurait déjà fixé ses conditions pour le laisser partir.

Enfin, Yvann Maçon n’a pas joué face aux Suisses. L’arrière latéral, revenu tardivement après sa participation à la Gold Cup, a été simplement ménagé. Mais lui aussi pourrait quitter Saint-Étienne cet été, dans un contexte de renouvellement défensif. Aucun club n’a encore avancé publiquement, mais les Verts restent à l’écoute d’une offre.

Lucas Stassin entre prudence médicale et incertitude

Absent des deux premiers matchs amicaux, Lucas Stassin n’a pas non plus été aligné contre le Servette. Si le buteur belge, opéré début juin, est officiellement encore en phase de remise en forme, le flou demeure autour de sa situation. Est-il encore ménagé ? Ou en passe de partir ? Une chose est sûre : l’ASSE ne le cédera que contre une offre « déconnectée du marché », selon Le Progrès.

En attendant, Stassin est pressenti pour disputer le prochain match amical face au Paris FC, prévu la semaine prochaine. Un test pour évaluer sa forme… et peut-être sa motivation à rester.

Avec ces six absents face au Servette, c’est toute l’ossature défensive et une partie de la créativité offensive qui faisaient défaut aux Verts. Mais une chose est certaine : l’ASSE devra rapidement stabiliser son effectif si elle veut aborder le championnat avec ambition et sérénité.