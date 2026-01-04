Prêté par l’ASSE au Grazer AK, Beres Owusu s’approche d’un tournant majeur dans sa jeune carrière. Le club autrichien devrait lever l’option d’achat fixée à 250 000 €, après seulement 16 matchs.

L’été dernier, Beres Owusu avait demandé à quitter l’AS Saint-Étienne. En quête de temps de jeu, le défenseur de 22 ans, capable d’évoluer dans l’axe comme sur le côté droit, ne se voyait pas faire banquette. Malgré un prêt réussi à Quevilly-Rouen Métropole en National, où il s’était imposé comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat, l’ASSE avait alors fait d’autres choix.

La priorité avait été donnée à Maxime Bernauer et Chico Lamba pour renforcer l’arrière-garde stéphanoise. Résultat : Owusu s’est envolé pour l’Autriche, où le GAK n’a pas hésité à parier sur lui. Un pari gagnant.

Grazer AK prêt à lever l’option d’achat d’Owusu

Selon Sky Austria, le Grazer AK compte lever son option d’achat dès cet hiver. Le montant de la clause serait de 250 000 €, une somme modeste au regard du potentiel du joueur. Malgré un temps d’adaptation rapide et une quinzaine de matchs disputés, le Français a su convaincre. Mieux encore : plusieurs clubs belges et autrichiens, dont Anderlecht, Antwerp, le LASK ou encore le Rapid Vienne, ont déjà manifesté leur intérêt.

Un scénario prend donc forme : Grazer activerait l’option d’achat… pour revendre immédiatement le joueur à un prix bien plus élevé. Une plus-value express pour le club autrichien, qui pourrait ensuite prêter Owusu jusqu’à la fin de saison, histoire de ne pas chambouler son effectif en pleine lutte pour la montée.

L’ASSE n’a pas eu le nez creux

Pour l’AS Saint-Étienne, ce dossier illustre une nouvelle fois la difficulté de gérer les jeunes talents. Après un prêt prometteur en National, Owusu aurait pu postuler à une place dans la rotation, surtout dans une défense encore perfectible.

Mais la direction sportive a fait d’autres choix. Si le joueur poursuit sa progression et rejoint un club d’envergure dès cet hiver ou l’été prochain, les regrets pourraient être grands. Car au-delà du potentiel technique, Beres Owusu affiche une ambition claire. Celui qui vise une place en coupe du monde, aux côtés d'Annan Ebenezer, pourrait voir ca cote grimpé très vite...

En misant sur son développement à l’étranger, le défenseur montre qu’il a pris son destin en main. Reste à savoir si l’ASSE parviendra à capitaliser à l’avenir sur ses jeunes pousses avec plus de clairvoyance.