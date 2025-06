En pleine restructuration, l'ASSE va accueillir Alexandre Lousberg, un profil jeune et ambitieux venu du Standard de Liège, pour dynamiser sa cellule de recrutement.

Un départ marquant du Standard de Liège pour un projet structurant à Saint-Étienne

L’officialisation est attendue pour le 1ᵉʳ juillet : Alexandre Lousberg va rejoindre l’AS Saint-Étienne en tant que coordinateur du recrutement. L'information nous a été confirmée. Une arrivée remarquée, tant du côté stéphanois que belge. Selon La Dernière Heure, ce départ n’est pas anodin. Il intervient dans un contexte de profond bouleversement au Standard, où la cellule de scouting s’effondre peu à peu. Après Thom Mpoto et Laurent D’Affnay, c’est désormais Lousberg qui quitte le navire, provoquant une véritable saignée dans le secteur du recrutement.

Ce diplômé en droit du sport, passé par Liège, Grenade, Cambridge et Madrid, a quitté son poste de coordinateur du scouting local et international du Standard pour s’engager avec l’ASSE. Une démission qui témoigne de son envie de rejoindre le Forez. Kilmer Sports Ventures souhaite bâtir une cellule structurée et tournée vers l’avenir. Lousberg en fera partie.

Lousberg, entre droit et data

Le média belge précise : "La semaine dernière, Alexandre Lousberg (27 ans), qui coordonnait le réseau de scouting local à l'étranger pour le Standard, a annoncé son départ. En poste depuis 3 ans, ce diplômé en droit et ancien conseiller juridique du club, a démissionné pour devenir Coordinateur scouting à Saint-Etienne (Ligue 2). Il sera le bras droit de Loïc Perrin dans ce riche et ambitieux projet stéphanois."

À 27 ans, Alexandre Lousberg coche toutes les cases du recruteur moderne. Formé au droit, il débute à l’Union Saint-Gilloise avant d’évoluer au Standard de Liège où il gravit rapidement les échelons. Après un passage par le juridique, il s’oriente vers le terrain, participant activement aux campagnes de détection internationales, notamment en Afrique.

Spécialisé dans l’analyse de données (certifié Statsbomb), multilingue (français, anglais, espagnol et portugais), Lousberg incarne une nouvelle génération de scouts, à la fois rigoureux, connectés et ouverts à l’international.

Un rôle stratégique à l'ASSE ?

Sous la houlette d’Ivan Gazidis et de Huss Fahmy, le nouveau coordinateur du recrutement devrait avoir pour mission de structurer les opérations de transferts entrants. Un rôle clé dans un club qui cherche à se réinventer après plusieurs saisons en dents de scie. En s’entourant d’un profil jeune mais déjà expérimenté, les Verts veulent poser les bases d’un projet pérenne.

Source : La DH Les Sports+