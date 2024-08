L’ASSE retrouvera la Ligue 1 dans deux semaines. Le chrono tourne et chaque équipe se prépare pour bien entamer le championnat. Si les Verts viennent d’enchaîner une seconde victoire consécutive, Monaco a brillé ce mercredi face à un adversaire européen.

Monaco restait sur un début de préparation compliquée. Une défaite (0-1) face au Servette de Genève et deux nuls face au Cercle de Brugge (1-1) et face à Sturm (2-2). L’ASM s’est rassurée ce mercredi 31 juillet. Les monégasques affrontaient Feyenoord. Adolf Hütter retrouvait plusieurs internationaux à commencer à Balogun.

Monaco s’impose enfin

Composition de départ : Majecki – Salisu – Maripan – Singo – Jakobs – Diop – Lemaréchal – Diatta – Minamino – Balogun – Ilenikhena.

Adi Hütter a aligné son équipe en 3-4-1-2 au début de rencontre avec les retours de Guillermo Maripán et Folarin Balogun. Pour sa part, George Ilenikhena a été titularisé pour la première fois. L’ASM s’est rapidement procurée plusieurs occasions : Ismail Jakobs (2ᵉ), Takumi Minamino (7ᵉ) et Balogun (16ᵉ). En vain face à un Bijlow impeccable. Il faudra attendre la 25ᵉ minute pour voir Ilenikhena ouvrir le score.

Le premier but de George Ilenikhena avec l’AS Monaco, bien servi par Balogun 📽️👏 1⃣-3⃣ #FEYASM pic.twitter.com/jVLQLHT2BZ — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) July 31, 2024

Hütter satisfait

Monaco baissera ensuite le pied. Ivanusec égalise à la 39ᵉ. L’ASM évite de couler grâce à un sauvetage de Salisu sur sa ligne. La pause fait le plus grand bien à Monaco qui inscrit deux buts en seconde période. Des réalisations des deux défenseurs, Maripan (51ᵉ) et Salisu (67ᵉ). Le score restera inchangé. L’ASM s’impose face à un adversaire européen. Les hommes d’Adolf Hütter monte en régime.

Adolf Hütter (entraîneur Monaco) : « C’était un bon test face à un bon adversaire poussé par son public dans un grand stade. Je suis satisfait des 35 premières minutes du match notamment, durant lesquelles nous avons montré de belles choses. Nous méritons la victoire, même si nous devons encore travailler certains aspects.Les retours des internationaux (Balogun, Maripán, Embolo et Zakaria) nous ont fait du bien, même si Denis et Breel n’avaient qu’une ou deux séances dans les jambes avec nous. Certains doivent encore nous rejoindre (Fofana, Akliouche, Ben Seghir, Magassa et Matsima). En tout cas nous sommes montés en puissance dans cette préparation en montant notre niveau de jeu, donc je suis satisfait. »