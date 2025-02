La Ligue 1 est secouée par une crise interne liée aux droits TV, poussant Jean-Pierre Caillot, président du collège des présidents de Ligue 1 et du Stade de Reims, à envisager sa démission comme révélé par le journal L'Equipe. Cette décision fait suite à des tensions qui ne cessent de croître, entre les dirigeants des clubs, concernant le choix des diffuseurs et la stratégie médiatique de la Ligue.

Lors d'une réunion récente entre les présidents de clubs, des désaccords profonds ont émergé quant au partenariat avec le duo DAZN-BeIN Sports pour la diffusion des matchs. Certains dirigeants plaident pour la création d'une chaîne 100% Ligue 1, estimant que cette option offrirait une meilleure maîtrise de la diffusion et des revenus associés.

Caillot vivement critiqué sur le dossier des droits TV !

Jean-Pierre Caillot, en tant que soutien de Vincent Labrune, président de la LFP, a été au cœur des critiques pour son rôle dans la décision d'opter pour DAZN-BeIN Sports. Face à ces reproches, il a exprimé son intention de quitter son poste à la tête du collège des présidents de Ligue 1.

Malgré les tensions, plusieurs dirigeants de clubs souhaitent que Jean-Pierre Caillot reste en fonction. Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, a déclaré : "Jean-Pierre doit rester notre président de collège et je pense qu'il serait judicieux de nous réunir tous en présentiel, une demi-journée, et de prendre enfin des décisions qui apporteront l'adhésion de tous." Par ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi, président du Paris Saint-Germain, a apporté son soutien à Caillot, saluant son travail et appelant à son maintien.

Un contexte de réélection récente

Ironiquement, cette crise survient quelques mois seulement après la réélection de Jean-Pierre Caillot à la présidence du collège de Ligue 1 en octobre 2024, pour un mandat de quatre ans. Cette situation est particulière et met en relief la fragilité de l'instance et de ses décideurs. Les droits télévisés sont un sujet crucial pour le foot français, sa pérennité et sa compétitivité. Un sujet qui nécessite une cohésion de tous les instants entre les dirigeants pour naviguer à travers ces turbulences. DAZN a toutefois rassuré sur son engagement, mais comme pour tous ces sujets, la parole d'un jour ne tient pas forcément le lendemain... De fait, il est d'ores-et-déjà écrit que ce dossier va entraîner de nombreux rebondissements... et un fort retentissement !