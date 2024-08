Il reste désormais un peu plus de trois semaines avant que les joueuses de l’ASSE retrouvent les terrains de l’Arkema Première Ligue. Comme la saison précédente, les Vertes vont débuter contre le Stade de Reims. Pour préparer la saison, certains rituels n’y échappent pas.

Une préparation qui s’accélère

Les stéphanoises ont repris il y a maintenant plus d’un mois. Au terme d’une longue préparation, elles entrent enfin dans la dernière ligne droite, celle qui mènera au 21 septembre, date de la première journée de D1. Après leur stage au Chambon-Sur-Lignon début août, les Vertes ont coupé quelques jours. Puis, elles ont repris sur une tout autre dynamique avec plusieurs matchs amicaux. D’abord opposées au Paris FC, les joueuses de l’ASSE se sont inclinées 2-1 face à l’une des toutes meilleures équipes du championnat. Une défaite encourageante.

La semaine dernière, les joueuses de Laurent Mortel ont battu Nice, équipe de D2, sur le score de 4-0. Mais, malgré ce large succès, le coach stéphanois, ne se montrait pas vraiment satisfait de la prestation de son équipe.

« On a gagné ce match en inscrivant 4 buts mais aujourd’hui on a été un peu en dessous, on a pas performé, analyse Laurent Mortel en fin de rencontre. Il y a parfois des contenus qui ne sont pas à la hauteur de ce que l’on demande. Même si on a été capable de marquer à quatre reprises, et c’est très bien de l’avoir fait, on doit être en capacité de changer nos animations, de proposer plus de courses pour pouvoir poser davantage de problèmes à nos adversaires. Il ne faut pas retenir cette victoire 4-0, elle serait trompeuse. Le contenu est largement à améliorer et je vais m’efforcer à travailler là-dessus sans retenir la victoire. »

L’ASSE prête à commencer la nouvelle saison

Au terme de cette semaine, l’ASSE disputera un nouveau match amical, ce vendredi à 16h30. Cette fois-ci, l’opposition aura lieu à Beaune face au Stade de Reims. Un match qui tombe à pic à quelques semaines d’une confrontation dans un match qui comptera. Mais, cette semaine était aussi marquée par une tradition : Celle du Média Day ! Les Vertes ont pris de nombreuses photos ce lundi, avec leurs nouvelles tuniques avant de commencer la saison !