La dernière recrue en date de l’ASSE se nomme Pierre Cornud. Si le latéral gauche est arrivé dans le Forez en milieu de semaine dernière, il n’a pas pris part à la rencontre face au Havre, étant ménagé. Arrivé en provenance du Maccabi Haïfa, le latéral français devrait postuler à une place dans le groupe pour le déplacement à Brest ce samedi. En attendant, Frantzdy Pierrot (avant-centre du Maccabi Haïfa) a accordé un entretien à Poteaux-Carrés pour présenter son ancien coéquipier.

« Cornud est quelqu’un qui donne tout, il donne 100%, il est très généreux »

Frantzdy Pierrot : « Je suis un peu triste qu’il soit parti car je l’apprécie. Pierre va nous manquer mais je suis content pour lui. Saint-Etienne a vraiment recruté un bon joueur. J’ai eu le plaisir de jouer ces deux dernières années avec lui. Pierre a beaucoup de qualités. Techniquement il est bon, il sait faire de bons centres. Il aime défendre bien sûr mais aussi prendre son couloir pour aider les joueurs offensifs de l’équipe. Pierre est un bosseur. A l’entraînement il est très ponctuel, sérieux, à l’écoute. Ce n’est pas le genre de joueur à s’économiser lors des entraînements, il envoie !

C’est facile de s’entendre avec des gars comme Pierre. Humainement, c’est quelqu’un de bien, il était très apprécié au Maccabi Haïfa. C’était un joueur vraiment important ici. J’aime son côté compétiteur, même dans les petits jeux à l’entraînement, il veut gagner. Pierre, c’est quelqu’un qui donne tout. Il donne 100%. J’aime bien ça, il est très généreux.

« Il sait faire preuve de justesse dans ses interventions défensives comme dans son apport offensif »

Pierre est un latéral qui a la caisse pour répéter les efforts et faire beaucoup d’allers-retours dans son couloir. Il a beaucoup d’activité et il sait faire preuve de justesse dans ses interventions défensives comme dans son apport offensif. J’aimais avoir un joueur comme lui à mes côtés. Pierre me donnait de très bons ballons. J’ai dû marquer au moins 3 ou 4 buts grâce à sa qualité de centre. La première passe décisive qu’il m’a faite, c’était lors des éliminatoires de la Ligue des Champions, sur le terrain l’Olympiakos. Son centre était parfait, je n’ai eu qu’à couper le ballon de la tête pour la mettre au fond.

La bonne pioche pour l’ASSE ?

Pendant ses 2 années chez nous, Pierre aura joué dans tous les systèmes : 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, etc. Pierre a vraiment les qualités pour performer quel que soit le schéma tactique mis en place par le coach. C’est un joueur intelligent, qui sait se placer, combiner avec ses partenaires et tirer le meilleur parti de ses qualités comme des leurs. Perso je le trouve aussi bon dans une défense à 3 que dans une défense à 4. Pierre fait toujours son job. Il sait s’adapter tactiquement et il saura s’adapter à son nouvel environnement stéphanois. La France, c’est chez lui.

Pour moi, c’est vraiment un défenseur complet. Je ne lui connais aucune lacune rédhibitoire. Ça ne veut pas dire qu’il est parfait car la perfection n’est pas de ce monde, on est tous perfectibles en fait, moi le premier. Demande à Pierre s’il a détecté des choses à améliorer dans son jeu car moi je ne vois pas trop et je ne suis pas le mieux placé pour te répondre. »