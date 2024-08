A 2 jours de la fin du mercato, l’ASSE souhaite encore se renforcer à plusieurs postes. Beaucoup de noms sont sortis pour un éventuel nouveau numéro 6. Concernant le numéro 9, le nom qui revient avec insistance ces dernières heures est celui de Mohamed Bamba. Le dossier s’annonce compliqué avec la concurrence de Getafe notamment.

Le chrono tourne

Il ne reste plus que 2 jours avant la clôture du mercato en France. L’ASSE a déjà enregistré 7 recrues et 2 prolongations et espère encore finaliser plusieurs dossiers. Le club cherche à se renforcer au poste de milieu défensif. Certaines pistes sont sur le point de s’envoler ailleurs. C’est le cas d’Abdul Samed qui est en partance pour Sunderland. Le club cherche aussi à recruter un 9. Les noms de Mohamed Bayo et Mohamed Bamba sont évoqués. Certains joueurs sont également sur le départ, c’est le cas de Mahmoud Bentayg qui est proche de Zamalek. Benjamin Bouchouari, Thomas Monconduit ont également des touches mais rien de concret à cette heure. Anthony Briançon pourrait également quitter le Forez d’ici vendredi.

Une offre envoyée par l’ASSE pour Mohamed Bamba

L’ASSE doit donc s’activer à 2 jours de la fin de la période des transferts. La piste qui semble prioritaire au poste de numéro 9, s’appelle Mohamed Bamba. Plus tôt dans l’après-midi, on apprenait que Getafe aurait d’ores et déjà fait 2 offres pour l’attquant du FC Lorient. L’ancien coéquipier d’Augustine Boakye a inscrit 8 buts en Ligue 1 lors de ses 6 mois chez les merlus.

Le club espagnol n’est pas le seul à avoir fait une offre puisque Foot Mercato nous révèle que les Verts ont formulé une offre de 7 millions d’euros pour l’international ivoirien. Les lorientais ont repoussé l’offre de l’ASSE.. L’ancien joueur possède plusieurs options pour quitter la Bretagne. Le club stéphanois souhaite se renforcer à ce poste et ne compte pas en rester là.