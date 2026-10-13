L’ASSE se prépare à un déplacement particulièrement attendu sur la pelouse du Red Star. Après leur victoire face à Clermont, les Audoniens ont enchaîné un quatrième succès consécutif et abordent la réception des Stéphanois avec une confiance maximale. Damien Perinelle et Damien Durand ont donné le ton : le Red Star ne compte pas changer sa philosophie de jeu face aux Verts. Et l’inauguration d’une nouvelle tribune à Bauer promet une ambiance particulièrement chaude.

L’ASSE a retrouvé le chemin de la victoire samedi soir face à Rodez (2-0). Mais les Stéphanois vont désormais devoir se tourner vers un rendez-vous autrement plus périlleux.

Le prochain adversaire des Verts, le Red Star, traverse une excellente période. Après avoir dominé Clermont, le club francilien a enregistré sa quatrième victoire consécutive et confirmé ses ambitions dans ce début de saison.

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Une dynamique qui ne semble pourtant pas faire perdre la tête au staff audonien.

Le Red Star refuse de s’enflammer avant l’ASSE

Interrogé après la victoire contre Clermont, Damien Perinelle a tenu à relativiser l’importance du classement après seulement huit journées.

« Le classement, c’est quelque chose d’anecdotique, sincèrement. Après huit journées, depuis le début de la saison, ce n’est pas un élément auquel nous avons prêté une attention particulière. »

Le technicien insiste sur la nécessité de conserver la même ligne de conduite, indépendamment des résultats.

« Cette victoire, la quatrième de suite, représente une belle performance et confirme notre bonne dynamique. Mais, avec le staff comme avec les joueurs, nous continuons simplement à tracer notre route, sans regarder ce qu’il se passe derrière nous. »

Le message est clair : malgré son excellente série, le Red Star entend conserver une approche mesurée et poursuivre sa progression.

Une nouvelle tribune et une ambiance brûlante à Bauer

Le déplacement de l’ASSE aura également une dimension particulière pour le club francilien.

La réception des Verts coïncidera avec l’inauguration d’une nouvelle tribune au stade Bauer. Un événement que Damien Perinelle attend avec impatience.

« Nous sommes tous impatients de recevoir Saint-Étienne, chez nous, avec l’inauguration de notre nouvelle tribune et des supporters qui vont mettre le feu à Bauer. Nous avons hâte de vivre ce moment. »

Au-delà de l’enjeu sportif, le Red Star souhaite profiter de cette affiche pour partager un moment fort avec ses supporters.

« Ce que j’aime surtout, c’est que nous nous donnons le droit de vivre de telles émotions. »

Les Stéphanois peuvent donc s’attendre à une réception particulièrement intense, dans une enceinte qui devrait pousser derrière son équipe.

« On ne changera jamais notre jeu » : le message envoyé à l’ASSE

De son côté, Damien Durand a livré un discours offensif après la victoire face à Clermont.

Le joueur du Red Star est notamment revenu sur la réaction de son équipe après une première période durant laquelle les Audoniens avaient ouvert le score avant de se relâcher.

« On s’est dit les choses à la mi-temps. Et en seconde, c’était un autre visage. On est allé chercher l’adversaire. C’est notre ADN de jeu. »

Une philosophie qu’il ne compte pas abandonner, quel que soit l’adversaire.

« On joue, c’est notre ADN. On ne changera pas notre jeu quoi qu’il arrive. On ne va jamais changer ça. »

Cette déclaration donne une première indication sur les intentions du Red Star face à l’ASSE. Les Franciliens ne semblent pas vouloir subir la rencontre et comptent rester fidèles à leur identité.

L’ASSE face à un adversaire en pleine confiance

Pour Ian Cathro et ses joueurs, ce déplacement constituera un test important après la victoire contre Rodez.

Les Stéphanois retrouveront une équipe qui enchaîne les succès, qui revendique un football ambitieux et qui bénéficiera d’un contexte particulier avec l’inauguration de sa nouvelle tribune.

Deux formations en confiance, deux philosophies qui cherchent a imposer leur jeu et un stade Bauer qui promet une ambiance électrique.

Le Red Star a déjà annoncé ses intentions : il ne changera rien à son identité pour recevoir l’ASSE. Aux Verts désormais de répondre sur le terrain.

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