La victoire contre Rodez a confirmé plusieurs choix de Ian Cathro. Si certains Stéphanois ne quittent presque jamais le terrain, d’autres doivent encore patienter. Le classement des temps de jeu après huit journées montre où se joue la concurrence.

L’ASSE a retrouvé le championnat avec une victoire contre Rodez (2-0), samedi à Geoffroy-Guichard. Les absences de Julien Le Cardinal, Chico Lamba et Zuriko Davitashvili ont obligé Ian Cathro à modifier son équipe. Kévin Pedro a rejoint Sohaib Naïr dans l’axe, João Ferreira a retrouvé le côté droit et Maxime Bernauer a conservé sa place au milieu.

Le technicien a également utilisé ses remplaçants, avec les premières minutes officielles d’Elyes Dhaoui et de Mamour Ndiaye. Mais ces apparitions ne changent pas encore la tendance générale : Cathro s’appuie sur un groupe de titulaires très régulièrement reconduits.

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Bernauer prend de l’avance, Breum remonte

Deux joueurs ont disputé l’intégralité des huit premières rencontres : Áron Csongvai et Sohaib Naïr, avec 720 minutes chacun. Jusqu’à sa sortie sur blessure contre Rodez, Gautier Larsonneur faisait lui aussi partie de ce groupe.

Pedro reste parmi les joueurs les plus utilisés, même lorsque son poste change. Samedi, Cathro lui a confié une place en défense centrale plutôt que de déplacer Bernauer. Un choix qui a permis de conserver l’association entre le Français et Csongvai au milieu.

Bernauer compte désormais 656 minutes, contre 376 pour Tamar Svetlin. Le Slovène n’est pas entré face à Rodez. L’écart a donc encore augmenté, alors que le capitaine du soir a disputé toute la rencontre. Ce total ne condamne évidemment pas Svetlin à rester remplaçant, mais il traduit la préférence actuelle de l’entraîneur.

Plus haut, Jakob Breum a dépassé Zuriko Davitashvili dans le classement. Le Danois a surtout donné à Cathro de bonnes raisons de le reconduire : il a servi Ballo sur l’ouverture du score et participé à la réussite offensive des Verts en lançant également Boakye sur le second but de l’ASSE. Avec son partenaire Ghanéen, il a contribué à une première période durant laquelle l’ASSE a trouvé des solutions près de la surface.

Le retour de Davitashvili ajoutera une possibilité. Pour Cathro, la question sera de choisir ses associations sans casser ce qui a fonctionné contre Rodez.

Les remplaçants doivent encore gagner leur place

Ferreira a profité des absences en défense pour retrouver une titularisation. Son cas rappelle que les possibilités de jouer peuvent revenir rapidement, même après plusieurs rencontres avec peu de minutes.

Pour d’autres, l’attente continue. Chico Lamba n’a pas pu profiter du forfait de Le Cardinal, tandis que Mahmoud Jaber reste très peu utilisé depuis le début du championnat. Leur situation physique compte dans ces totaux : le classement mesure les minutes disputées, sans expliquer à lui seul chaque décision.

La rencontre contre Rodez a aussi ouvert la porte aux jeunes. Dhaoui a fait ses débuts, Nathan Kasia a remplacé Ben Old et Adam Baallal a relayé Breum. Ces entrées leur ont donné une occasion de jouer avec les titulaires, dans un match où il fallait défendre l’avance acquise.

À l’approche du déplacement au Red Star, Cathro dispose ainsi d’une base bien installée. Les prochaines places à prendre dépendront des disponibilités, mais aussi de ce que les remplaçants montreront lorsque leur chance se présentera.

Les temps de jeu après huit journées