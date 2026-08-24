Premier changement d'entraîneur chez un concurrent annoncé de l'ASSE. Après seulement trois journées de Ligue 2, le FC Nantes a décidé d'écarter Michel Der Zakarian. La direction nantaise travaille déjà à sa succession avec une piste qui se détache nettement.

Relégué de Ligue 1 au printemps, le FC Nantes avait confié les clés de son équipe à Michel Der Zakarian avec un objectif clair : retrouver rapidement l'élite. Le technicien de 63 ans avait effectué son retour début juin, dix ans après la fin de son précédent passage sur le banc nantais. Son contrat courait pourtant jusqu'en 2028. Mais trois rencontres auront suffi à bouleverser les plans de Waldemar Kita. Nantes a commencé son championnat par une défaite à la Beaujoire contre le Red Star (0-1), avant de s'incliner à Laval (1-2). Deux revers qui avaient déjà placé Der Zakarian sous pression avant la réception de Rodez.

Nantes écarte Michel Der Zakarian après trois journées

La troisième journée a précipité la décision. Pourtant devant à la pause grâce notamment au doublé de Killian Corredor, Nantes s'est totalement effondré après le repos. Comme nous le relations dans notre résumé de Nantes-Rodez, les Canaris ont finalement concédé cinq buts à la Beaujoire (2-5). Trois matchs, trois défaites et déjà huit buts encaissés : le FCN reste la seule équipe de Ligue 2 sans le moindre point après trois journées.

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Michel Der Zakarian n'avait d'ailleurs pas cherché à protéger son groupe après cette nouvelle défaite. Le technicien avait publiquement exprimé sa "grande déception" et sa "honte". Il avait surtout mis en cause l'attitude de ses joueurs après l'effondrement de la seconde période. Deux jours plus tard, la direction a tranché. Selon les informations de Morning Foot, Nantes a choisi d'écarter son entraîneur. Son troisième passage à la tête des Canaris devrait donc prendre fin moins de trois mois après son retour.

Grégory Poirier en approche au FC Nantes

Le FC Nantes n'entend pas perdre de temps pour ouvrir un nouveau cycle. Toujours selon L'Équipe, Grégory Poirier devrait prendre la succession de Michel Der Zakarian. Libre depuis son départ du Red Star à l'issue de la saison dernière, le technicien connaît parfaitement la Ligue 2 et se retrouve désormais en position de prendre les commandes d'un effectif construit pour viser les premières places.

Son arrivée marquerait un changement de cap particulièrement précoce pour Nantes. Avec son statut de relégué et un effectif qui compte notamment Mathieu Cafaro, Saïdou Sow ou Johann Lepenant, le club faisait partie des candidats naturels à la montée avant le début de la saison. La réalité est pour l'instant bien différente : le FCN se retrouve dernier après trois journées et doit déjà provoquer une réaction.

Pendant que l'ASSE a remporté ses trois premières rencontres, l'un de ses concurrents annoncés pour la montée s'apprête déjà à changer d'entraîneur. Nantes espère désormais que ce choix permettra d'enrayer rapidement une dynamique qui pourrait coûter cher dans la course aux premières places.