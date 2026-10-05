Une affaire judiciaire secoue l’un des concurrents de l’ASSE en Ligue 2. Selon les informations de L’Est Républicain, relayées notamment par L’Équipe, deux joueurs de l’AS Nancy Lorraine ont été mis en examen pour « viol en réunion » et placés en détention provisoire. Leur identité n’a pas été communiquée à ce stade. Sixième du championnat après sept journées, le club lorrain n’a pas encore réagi publiquement.

C’est une actualité extrasportive particulièrement grave qui touche l’AS Nancy Lorraine. Alors que l’équipe d’Oswald Tanchot réalise un début de saison intéressant en Ligue 2, deux joueurs de l’effectif professionnel sont concernés par une procédure judiciaire.

Selon les informations communiquées par le procureur de la République de Nancy, François Capin-Dulhoste, et rapportées par L’Est Républicain, les deux hommes ont été mis en examen pour « viol en réunion ».

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À ce stade de la procédure, ils restent présumés innocents.

Deux joueurs de Nancy incarcérés provisoirement

Les deux joueurs auraient été interpellés le mercredi 30 septembre par les enquêteurs de la direction interdépartementale de la police nationale de Meurthe-et-Moselle.

Après plusieurs jours de garde à vue, ils ont été présentés vendredi 2 octobre devant un juge d’instruction. Celui-ci a prononcé leur mise en examen. Le juge des libertés et de la détention a ensuite décidé de leur placement en détention provisoire, conformément aux réquisitions du ministère public.

Pour l’heure, peu d’informations ont filtré concernant les faits faisant l’objet de l’enquête. L’identité des deux joueurs n’a notamment pas été rendue publique. Il convient donc de ne tirer aucune conclusion concernant les membres de l’effectif absents ou indisponibles.

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L’AS Nancy Lorraine reste silencieuse

Au moment où l’information a été révélée, l’ASNL n’avait pas communiqué publiquement sur cette affaire. Le club pourrait néanmoins être amené à prendre position compte tenu de la situation de deux de ses joueurs.

Cette affaire intervient alors que Nancy réalise un début de championnat solide. Après sept journées, les Lorrains occupent la sixième place de Ligue 2 avec 10 points, a six longueurs de l’ASSE, leader avec 16 unités.

Sur le terrain, Nancy vient également de disputer une rencontre amicale pendant la trêve internationale. Les hommes d’Oswald Tanchot se sont inclinés 2-1 face à Sarrebruck.

La reprise du championnat est programmée vendredi avec la réception de Guingamp. Une rencontre qui passe désormais au second plan au regard de la gravité de l’affaire judiciaire en cours.