Le début de saison de l’ASSE est marqué par un débat autour du poste de gardien. Gautier Larsonneur est en effet largement critiqué pour ses performances récentes. Pendant ce temps-là, un ancien numéro 3 des Verts vit une période magique après avoir réellement lancé sa carrière professionnelle.

La hiérarchie des gardiens a été largement bousculée à l’ASSE cet été. Partis respectivement à Pau et à Aubagne, Brice Maubleu et Issiaka Touré ont été remplacés par Mamour Ndiaye et Lucas Lavallée. Les deux recrues composent désormais le trio de portiers stéphanois en compagnie du titulaire, Gautier Larsonneur. Mais c’est sur le cas d’Issiaka Touré que nous allons nous attarder aujourd’hui.

Issiaka Touré, de la réserve de l’ASSE aux Espoirs

Arrivé dans le Forez en 2023 après avoir été formé à Toulouse, Issiaka Touré s’est rapidement imposé comme une évidence au poste de gardien de but avec la réserve de l’ASSE. Razik Nedder comme Sylvain Gibert appréciaient son profil et sa mentalité. C’est donc assez logiquement qu’il avait signé son premier contrat professionnel en 2024.

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Depuis, Issiaka Touré n’a jamais pu porter les couleurs Vertes lors d’une rencontre officielle avec les seniors. Il a toutefois effectué plusieurs apparitions sur le banc et était numéro 3 dans la hiérarchie des portiers la saison dernière. Cette proximité avec le groupe professionnel lui a été bénéfique mais l’ancien toulousain avait besoin d’évoluer à un niveau supérieur à celui de la réserve. C’est pourquoi il a été libéré afin de s’engager avec Aubagne Air-Bel, club de Ligue 3, cet été. Titulaire indiscutable, les choses se passent bien pour lui là-bas. À tel point que ses prestations, ainsi que la blessure d’Ewen Jaouen (Newcastle), lui ont permis d’accéder à l’Equipe de France Espoirs.

Convoqué pour la première fois, Issiaka Touré a même eu la chance de faire sa grande première avec les Bleuets ce week-end. Gérald Baticle l’a en effet aligné dans les buts lors du match face au Luxembourg Espoirs. Réduits à dix au retour des vestiaires, les Français ont tout de même gagné (3-2). Un match dont l’ancien stéphanois risque de se souvenir longtemps…