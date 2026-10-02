À trois semaines de son déplacement à Geoffroy-Guichard, le FC Nantes retient son souffle. Tylel Tati, le joueur le mieux valorisé de Ligue 2, a quitté le terrain sur civière avec l’équipe de France U19. Pour le jeune défenseur, déjà écarté par son entraîneur, le timing ne pouvait pas être pire.

La rencontre est fixée au samedi 24 octobre à 20h, pour la 10e journée de Ligue 2. Les Canaris de Grégory Poirier viendront dans le Chaudron. En attendant, c’est avec les Bleuets que la mauvaise nouvelle est tombée ce jeudi.

Touché au genou face à la Turquie

Titulaire lors de la victoire des U19 face à la Turquie (2-1). Tylel Tati a reçu un coup appuyé au niveau du tibia. Il s’est ensuite plaint de douleurs au genou et a dû être évacué sur civière.

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Des examens doivent maintenant déterminer la nature exacte de la blessure. La durée de son éventuelle indisponibilité reste pour l’instant inconnue.

Ce n’est pas la première alerte physique pour le défenseur de 18 ans. Au printemps dernier, une blessure à la cuisse l’avait déjà privé de la fin de saison avec Nantes, alors que le club glissait vers la relégation.

Un crack devenu remplaçant à Nantes

L’ironie est que ce rassemblement devait servir à le relancer. Lancé en Ligue 1 à 17 ans, Tati a été courtisé par plusieurs grands clubs européens. Il a pourtant passé l’été à Nantes, et sa saison en Ligue 2 a vite tourné court.

Titulaire lors des deux premières journées, il n’a plus joué depuis la défaite à Laval. Il a regardé les cinq matchs suivants depuis le banc.

Pour l’ASSE, l’impact sportif direct est donc à relativiser. Tati ne faisait plus partie du onze nantais. Cet épisode illustre surtout le climat agité à la Jonelière. Relégué après treize saisons consécutives en Ligue 1, le club a déjà changé d’entraîneur fin août. Michel Der Zakarian a été remplacé par Grégory Poirier.

Pour l’heure les Canaris pointent à la 15e place du championnat de Ligue 2 à la trêve.