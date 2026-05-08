La saison de Ligue 2 va rendre son verdict ce samedi soir. Une seule journée reste à disputer, et presque tous les enjeux demeurent ouverts. Montée directe, barrages, maintien : cette 34e journée promet une soirée irrespirable. Pour l’ASSE, l’équation est connue. Battre Amiens et espérer un faux pas du Mans pour reprendre la deuxième place au dernier moment.

Le classement place Troyes hors d’atteinte avec 67 points et une montée déjà validée. Derrière, Le Mans conserve un petit point d’avance sur Saint-Étienne. Les Manceaux comptent 59 points contre 57 pour les Verts. Cette différence minimale entretient un suspense total avant l’ultime soirée.

L’ASSE n’a plus vraiment le choix. Après trois défaites consécutives face à Troyes, Rodez et Bastia, les Stéphanois doivent impérativement retrouver la victoire dans un Geoffroy-Guichard qui s’annonce bouillant. Mais gagner contre Amiens ne suffira peut-être pas. Dans le même temps, il faudra surveiller de très près le déplacement du Mans à Bastia. Un nul ou une défaite mancelle, combiné à un succès stéphanois, offrirait la montée directe aux Verts dans un scénario totalement renversant.

Une lutte féroce pour les barrages

Derrière le duo Le Mans - ASSE, plusieurs équipes restent encore en course pour les places de barragiste. Le Red Star possède actuellement 57 points, soit le même total que Saint-Étienne. Rodez suit avec 55 unités et conserve encore un espoir de finir dans le top 4. Reims reste également au contact avec 53 points.

Le Red Star devra notamment gérer la pression face à Montpellier, qui ne peut plus rien espérer mais voudra sûrement terminer sur une bonne note. Rodez, porté par une série impressionnante depuis plusieurs mois, tentera de poursuivre son incroyable remontée. Reims jouera également gros pour éviter une immense frustration après avoir longtemps occupé les premières places du championnat.

L’ASSE devra aussi regarder derrière elle. Une nouvelle contre-performance pourrait faire chuter les Verts au classement et compliquer encore davantage un éventuel parcours en play-offs.

Le maintien encore loin d’être réglé en Ligue 2

En bas de tableau, plusieurs équipes jouent encore leur survie. Amiens est déjà condamné et Laval, en revnache, n'est pas sauvé. En effet, la victoire de Bastia à Guingamp a rebattu les cartes et permet aux Corses d'espérer... Tout le Peuple Vert espère avec les insulaires puisque c'est Le Mans qui devra se rendre dans la fournaise corse...

Cette dernière journée pourrait donc faire basculer la saison de plusieurs clubs en quelques minutes.

L’ASSE face à son rendez-vous

Pour les Verts, le constat est limpide. En quelques semaines, une situation idéale s’est transformée en immense tension. Battue trois fois de suite, l’équipe de Philippe Montanier a laissé Le Mans reprendre l’avantage au pire moment de la saison.

Pourtant, tout reste possible. Le nul miraculeux des Manceaux lors de la précédente journée maintient encore une ouverture. Geoffroy-Guichard devrait pousser derrière son équipe dans une atmosphère des grands soirs. L’objectif reste clair : gagner, puis attendre le verdict venu de Bastia.

Dans cette Ligue 2 imprévisible jusqu’au bout, personne ne peut encore affirmer connaître l’issue finale. Une soirée suffit parfois à tout changer.