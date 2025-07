Les clubs de Ligue 2 poursuivent leur préparation estivale. Plusieurs rencontres amicales ont été disputées ce week-end, avec des enseignements contrastés selon les formations. Voici le récapitulatif complet.

La première rencontre opposait Montpellier à Rodez sur les installations du MHSC. Face à une ex-formation de Ligue 1 encore en rodage, Rodez a parfaitement su tirer son épingle du jeu. Grâce à un bloc bien organisé et à une gestion efficace des temps faibles, les Ruthénois se sont imposés 2-0. Un succès rassurant dans une intersaison où ils affichent de l'ambition. Côté Montpellier, l'inquiétude monte.

Du côté de l'AS Saint-Étienne, c'est la déception qui domine. Les Verts, diminués par de nombreuses absences (Nadé, Batubinsika, Maçon, N'Guessan, Stassin, Bouchouari), se sont inclinés 3-2 face au Servette Genève. Malgré un but d'Irvin Cardona et un second d'Augustin Boakye, l'ASSE a montré des signes de fragilité défensive. Une défaite contre le cours du jeu qui a mis en colère Eirik Horneland. Prochain rendez-vous, vendredi prochain, face au Paris FC.

Annecy sèchement battu par Sion

Le FC Annecy, pour sa part, a subi une lourde défaite 3-0 contre le FC Sion. Les hommes de Didier Tholot ont dominé les débats et profité d'une belle fraîcheur physique pour dérouler leur jeu.

Autre rencontre spectaculaire : Laval - Concarneau. Les Thoniers ont longtemps mené 2-0 avant de s'incliner 3-2 dans les derniers instants. Une défaite frustrante mais encourageante pour la formation de National.

Le Pau FC n'a pas réussi l'exploit face à la Real Sociedad. Les Palois s'inclinent 2-0 dans ce duel international. Un match où la différence de niveau s'est ressentie malgré une belle débauche d'énergie. Les Pallois ont enchaîné le lendemain face à Angoulême et l'ont emporté par 1 but à zéro.

Lens surclasse Dunkerque

C'est un match intéressant qui a opposé l'USL Dunkerque au RC Lens ce samedi. Et les Artésiens n'ont pas fait dans le détail. Sur un format de 120 minutes, les hommes de Pierre Sage ont infligé un cinglant 5-1 à des Dunkerquois encore loin de leur niveau optimal. Guilavogui (doublé), Bermont, Fofana et Saïd ont trouvé le chemin des filets pour le RCL.

Grenoble a lourdement chuté face à Troyes (0-5) ce samedi 19 juillet au Chambon-sur-Lignon, lors de son deuxième match amical de l’été. Le GF38 encaisse ainsi une deuxième défaite en deux matchs de préparation. Pire encore, les Isérois n’ont toujours pas marqué le moindre but depuis le début de la pré-saison. Face à un concurrent direct de Ligue 2, les Grenoblois ont affiché de grandes difficultés défensives et un manque criant d’inspiration offensive. De quoi nourrir l’inquiétude à quelques semaines de la reprise du championnat.

Le FC Metz a dominé le Red Star ce samedi à Frescaty, s’imposant largement 4-0. Sabaly a ouvert le score avant que Tsitaishvili ne double la mise avant la pause. En seconde période, Bokele a creusé l’écart, suivi par Ibou Sané pour conclure le festival offensif. Les Grenats ont maîtrisé leur sujet de bout en bout sans jamais être inquiétés. Cette victoire confirme la montée en puissance de Metz durant sa préparation estivale.

Victor Lobry encore buteur avec Amiens

Amiens a rapidement été mené après un but de Boulet dès la 3e minute, profitant d’une belle action collective de Boulogne. Les Amiénois ont ensuite peu à peu pris le contrôle, égalisant juste avant la pause grâce à une belle action en solitaire de Victor Lobry. En seconde période, Averlant a donné l’avantage aux siens à la 61e minute sur un centre de Leautey, après plusieurs occasions franches. Mais malgré un penalty repoussé par Atigan, la jeune garde amiénoise a fini par craquer à la 81e minute sur une tête de Fatou. En fin de match, Atigan a de nouveau sauvé les siens pour éviter une défaite frustrante.

Le SC Bastia a remporté son match amical face à Aubagne sur le score de 3-1, grâce à une entame tonitruante. Boutrah a ouvert le score dès la 2e minute, avant que Tomi (31’) et Parravicini (34’) ne creusent l’écart en première période. Solide collectivement, le Sporting a géré la seconde mi-temps malgré la réduction du score d’Aubagne.

Clermont Foot a été tenu en échec par Le Puy (1-1) lors de son deuxième match amical, malgré une nette domination dans le jeu. Menés contre le cours du jeu sur un corner à la 59e minute, les Clermontois ont réagi par Ousmane Diop sur penalty à la 77e. Les occasions ont été nombreuses, avec notamment deux tirs sur les montants signés Diedhiou et Konaté. Solide dans la construction mais en manque d’efficacité, Clermont devra encore monter en puissance face à Rodez mardi prochain.

Nice, Nantes et Le Havre à la peine face à des écuries de Ligue 2

Le FC Nantes s’est incliné 2-1 face à Guingamp lors de son deuxième match de préparation, malgré une entame encourageante. Amadou Sagna a ouvert le score pour les Bretons à la 33e minute, avant que Mostafa Mohamed n’égalise rapidement dans la surface (37e). Les Canaris, privés de plusieurs cadres, ont manqué d’efficacité, à l’image de Guirassy qui a touché la barre juste avant la pause. En fin de match, Guingamp a arraché la victoire sur un penalty transformé par Hemia (74e). Nantes devra monter en précision avant ses prochaines échéances estivales.

Le Havre a été défait 1-0 face au Mans, tout juste promu en Ligue 2. Les Normands ont encaissé l’unique but dès la 11e minute, inscrit par Alexandre Lauray sur un service de Jean Vercruysse. Malgré plusieurs opportunités, notamment en première période, les Havrais sont tombés sur un gardien sarthois très inspiré. La seconde période, marquée par de nombreux changements de part et d’autre, n’a pas permis de faire évoluer le score. Pour Le Mans, ce succès face à un club de Ligue 1 lance idéalement la suite de sa préparation.

L’OGC Nice et Nancy se sont quittés sur un spectaculaire match nul (3-3), ce samedi, dans un amical au format original de trois tiers-temps de 35 minutes. Menés dès la 6e minute par un but de Bouabdeli, les Niçois ont rapidement réagi par Louchet (20e) puis Mendy (31e). Cissé a égalisé pour Nancy (55e), avant que Nguene ne redonne l’avantage aux Aiglons (90e). Mais Fdouach, en fin de match, a permis à l’ASNL d’arracher un nul mérité (95e). Un match rythmé et riche en enseignements pour les deux formations.

Les résultats du week-end des clubs de Ligue 2

Vendredi 18 juillet

FC Annecy - FC Sion (SUI) : 0-3

Stade Lavallois - US Concarneau (N1) : 3-2

Montpellier Hérault SC - Rodez AF : 0-2

Pau FC - Real Sociedad (ESP) : 0-2

AS Saint-Étienne - Servette Genève (SUI) : 2-3