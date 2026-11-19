Prêt par l’ASSE au Pau FC, Luan Gadegbeku poursuit son apprentissage en Ligue 2. Le jeune milieu de terrain s’est confié sur son adaptation dans le Béarn, ses ambitions et son expérience chez les Verts. Il évoque également les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club palois.

Parti chercher du temps de jeu loin de Saint-Étienne, Luan Gadegbeku découvre un nouvel environnement cette saison. Le milieu de terrain semble avoir rapidement trouvé ses marques au Pau FC. Présent en conférence de presse avant la rencontre face au Red Star, le joueur prêté par l’ASSE est revenu sur ses premiers mois dans le Béarn. Et son discours témoigne d’une volonté claire : progresser pour franchir un nouveau cap.

Luan Gadegbeku rapidement à l’aise au Pau FC

L’adaptation n’a visiblement pas été un problème pour le jeune Stéphanois. Le milieu de terrain explique avoir rapidement trouvé ses repères dans son nouveau vestiaire. Un environnement qui facilite notamment les échanges au quotidien.

« Franchement, je me suis très vite acclimaté à ce club. J’ai la chance d’avoir un vestiaire où il n’y a que des Français. Du coup, c’est plus facile », explique-t-il.

Plusieurs visages connus ont également facilité son intégration. Luan Gadegbeku a notamment retrouvé Brice Maubleu, Cheikh Fall et Axel Dodote, qu’il avait déjà côtoyés à Saint-Étienne. Un avantage non négligeable pour prendre ses marques.

Le joueur a aussi comparé les deux vestiaires. À ses yeux, celui de l’ASSE est davantage cosmopolite, avec plusieurs nationalités représentées. Une diversité qui implique parfois davantage d’efforts pour communiquer. Il reconnaît toutefois que le langage footballistique permet de se comprendre sur le terrain. Une occasion supplémentaire de travailler son anglais !

Un prêt à l’ASSE pour gagner en expérience

À Saint-Étienne, Luan Gadegbeku garde de bons souvenirs de sa découverte du monde professionnel. Le jeune milieu de terrain n’a pas oublié son passage en Ligue 2 sous le maillot vert.

« Jouer pour un club comme Saint-Étienne, c’est une fierté. En plus, avec ce stade qui est mythique. Franchement, que du bon », confie-t-il.

Mais le temps de jeu reste un élément important dans sa progression. Le Stéphanois reconnaît ne pas avoir énormément joué lors de son passage dans le Forez. Il n’en fait toutefois pas une frustration. Au contraire, il considère son prêt comme un défi à relever.

« Je bosse chaque jour à l’entraînement, que ce soit à l’entraînement ou même sur le temps de jeu que j’ai. Moi, je me tiens prêt à jouer », assure-t-il.

À Pau, le joueur peut également côtoyer des éléments expérimentés comme Jessy Benet et Lorenzo Rajot. Une opportunité qu’il entend pleinement saisir. Il n’hésite pas à solliciter ses coéquipiers pour obtenir des conseils. À son âge, chaque échange compte.

La concurrence au milieu de terrain est importante, mais le joueur insiste sur la bonne ambiance qui règne dans le groupe. Il parle d’une concurrence saine, sans problème particulier en dehors du terrain.

Luan Gadegbeku veut progresser offensivement

Sur le terrain, le Stéphanois se définit comme un joueur collectif. Son profil correspond à celui d’un milieu box-to-box, capable de participer aussi bien aux tâches défensives qu’aux phases offensives.

« Je suis plutôt un joueur box-to-box qui peut me projeter, qui défend, qui attaque », détaille-t-il.

Le jeune joueur connaît également les axes sur lesquels il doit encore progresser. Il souhaite notamment se montrer plus décisif dans les trente derniers mètres. Les buts et les passes décisives font partie de ses objectifs.

Pour autant, il ne veut pas brûler les étapes. Sa priorité reste le collectif. Il estime que sa capacité à répéter les efforts peut constituer un véritable atout pour le Pau FC.

Cette philosophie se retrouve également dans son approche du temps de jeu. Même lorsqu’il entre en jeu, il cherche avant tout à apporter quelque chose à son équipe. Il ne souhaite pas jouer uniquement pour se mettre en valeur.

« Ce n’est pas je joue et je veux briller. Non, je me mets au service de l’équipe, j’essaie d’apporter ce que je peux apporter », explique-t-il.

Un retour dans le Forez avec davantage de maturité ?

Le prêt à Pau répond à une volonté de progression. Et le choix du club palois n’a pas été difficile pour le milieu de terrain. Dès ses premiers échanges avec les dirigeants, le projet lui a plu.

Il évoque notamment les conditions de travail, la qualité de l’environnement et les performances de l’équipe. Il connaissait également certains joueurs passés par le club. Autant d’éléments qui ont facilité sa décision.

Le joueur observe aussi les progrès collectifs de son équipe. Après une période d’adaptation marquée par l’arrivée de nombreux nouveaux joueurs, Pau a trouvé davantage de stabilité. La série de cinq victoires évoquée en conférence de presse illustre cette montée en puissance.

Mais Gadegbeku refuse de s’emballer. Il rappelle que cette dynamique ne constitue pas une finalité et que le groupe doit encore apprendre.

Son message est clair : avancer avec humilité et continuer à travailler.

Reste désormais une question importante pour les supporters stéphanois : que pourra apporter ce passage dans le Béarn à son retour dans le Forez ? Le joueur ne formule aucune promesse sur son avenir. Il préfère se concentrer sur sa saison actuelle.

Son objectif est de progresser, de gagner en expérience et de saisir chaque opportunité. Pour l’ASSE, ce prêt représente ainsi une occasion de voir son jeune milieu de terrain poursuivre son développement avec davantage de responsabilités.