Il n’avait jamais réellement obtenu sa chance avec les professionnels de l’ASSE. Aujourd’hui, Cheikh Fall est en train de se faire un nom en Ligue 2. Le milieu sénégalais réalise un excellent début de saison avec le Pau FC, où il vient d’inscrire un doublé contre Metz (3-1). Une réussite qui interroge forcément sur sa gestion passée à Saint-Étienne. D’autant qu’un autre joueur appartenant aux Verts, Luan Gadegbeku, subit directement la concurrence de son ancien partenaire.

Le Pau FC est l’une des belles surprises de ce début de saison en Ligue 2. Avec cinq victoires consécutives, une série historique pour le club, les Palois se sont installés dans le haut du classement. Une réussite à laquelle contribue largement un ancien pensionnaire du centre de formation de l’ASSE : Cheikh Fall.

Vendredi dernier, sur la pelouse de Metz, le Sénégalais a été l’un des grands artisans du succès palois (3-1). Auteur d’un doublé, il a confirmé sa montée en puissance et son importance grandissante dans l’entrejeu de Thierry Debès.

Une trajectoire qui mérite d’être observée de près du côté du Forez.

ASSE : Cheikh Fall prend une autre dimension à Pau

À Saint-Étienne, Cheikh Fall avait pourtant montré des qualités intéressantes avec l’équipe réserve. Capable de couvrir beaucoup de terrain, d’apporter de l’intensité et de se projeter vers l’avant, le milieu sénégalais avait affiché un potentiel prometteur.

Mais ses performances en réserve ne lui avaient pas permis de véritablement intégrer la rotation de l’équipe première. Le joueur n’aura disputé que quelques apparitions avec les professionnels avant de quitter l’ASSE, libre.

Le Pau FC a alors décidé de miser sur lui en le récupérant libre. Une opportunité qui lui a permis de découvrir plus régulièrement les exigences de la Ligue 2.

La saison dernière, Fall avait participé à 22 rencontres, inscrivant deux buts et délivrant une passe décisive. Un premier exercice d’adaptation, avec un temps de jeu interessant mais encore limité.

Cette saison, le joueur de 22 ans semble avoir franchi un cap. Après onze apparitions en Ligue 2, dont neuf titularisations, il totalise déjà trois buts en 835 minutes disputées.

Son doublé face à Metz vient récompenser plusieurs semaines de progression.

Thierry Debès impressionné par l’ancien Stéphanois

Au-delà de ses performances, Cheikh Fall semble avoir gagné la confiance de son entraîneur. Après la victoire face à Metz, Thierry Debès n’a pas caché sa joie. « On est heureux pour lui, parce que c’est quelqu’un d’une humilité rare. »

Le technicien palois a insisté sur les qualités humaines et le sérieux de son joueur.

« Dans ces vertus de travail et d’humilité que j’essaie de véhiculer dans l’équipe, c’est un exemple type. Je suis heureux qu’il soit récompensé. »

Des compliments qui traduisent la place prise par Fall au sein du collectif palois.

Son volume de courses, son activité à la récupération et sa capacité à accompagner les actions offensives en font désormais un élément précieux du dispositif de Thierry Debès.

Et cette progression a une conséquence directe pour un autre joueur passé par la formation stéphanoise.

ASSE : Luan Gadegbeku fait les frais de cette concurrence

Prêté au Pau FC sans OA par l’ASSE pour poursuivre sa progression, Luan Gadegbeku espérait profiter de cette expérience pour accumuler du temps de jeu en Ligue 2.

Le jeune milieu avait d’ailleurs commencé son aventure paloise avec une place intéressante dans la rotation.

Mais la concurrence s’est intensifiée. Avec les arrivées de Lorenzo Rajot et Jessy Benet, et la montée en puissance de Cheikh Fall, les possibilités se sont réduites pour le joueur prêté par les Verts.

Thierry Debès privilégie d’autres profils dans son entrejeu, notamment celui de Fall, capable de combiner travail défensif et projection offensive.

La situation est donc paradoxale pour l’ASSE. Le club stéphanois a laissé partir libre un joueur qui s’affirme aujourd’hui chez un concurrent de Ligue 2, tandis que l’un de ses jeunes espoirs prêtés au même club rencontre des difficultés pour s’imposer.

Une évolution qui ne signifie pas pour autant que les deux joueurs disposent du même profil ou se disputent systématiquement un seul poste. Mais leurs trajectoires respectives illustrent les difficultés liées à la gestion et au développement des jeunes milieux de terrain.

Saint-Étienne peut-il regretter le départ de Cheikh Fall ?

La question mérite désormais d’être posée. Cheikh Fall aurait-il pu obtenir davantage d’occasions avec l’équipe première de l’ASSE ? Un prêt aurait-il permis de mieux évaluer son potentiel avant d’envisager une séparation définitive ?

Avec le recul, sa progression à Pau donne du poids à ces interrogations.

Il faut néanmoins rappeler que sa réussite actuelle s’inscrit dans un parcours progressif. Fall a d’abord dû découvrir le championnat, accepter une place encore secondaire et gagner la confiance de son entraîneur avant de devenir un titulaire régulier.

Son explosion ne garantit donc pas qu’il aurait connu la même trajectoire en restant à Saint-Étienne où il aurait eu moins de temps pour performer.

Pour Luan Gadegbeku, l’enjeu sera désormais de retrouver une place plus importante dans la rotation paloise afin que son prêt remplisse son objectif initial.

Quant à Cheikh Fall, il poursuit son ascension loin du Forez. Et si cette progression se confirme dans les prochains mois, l’ASSE pourrait bien regarder son départ avec quelques regrets.

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